Bo Horvat connaît une série de séries éliminatoires.

Le capitaine des Canucks a marqué lors du quatrième match contre les Golden Knights dimanche, son neuvième but de la LNH dans la bulle.

Il a marqué le marqueur en deuxième période lorsqu’un tir d’Alex Edler a été dévié par JT Miller et est ensuite allé à Horvat, qui se tenait près du poteau. Le but a égalisé le match 2-2.

Avant dimanche, les Canucks avaient une fiche de 5-0 lorsque Horvat a marqué. Vancouver a perdu le quatrième match, 5-3, après avoir cédé trois buts en troisième période.

Le but de Horvat lui a donné l’avantage sur le score des Stars Denis Gurianov, qui a inscrit son huitième plus tôt dans la journée lors de la victoire 5-4 de Dallas sur l’Avalanche. Horvat a marqué 22 buts en 69 matchs en saison régulière, soit 0,32 but par match. Ses neuf buts en séries éliminatoires en 14 matchs l’ont mis à 0,64 but par match, soit le double de sa production en saison régulière.

Avant d’entrer dans la bulle, le centre de 25 ans n’avait marqué qu’un seul but en carrière en séries éliminatoires – il y a bien longtemps en 2015 contre Calgary.

Le total des buts du choix du premier tour de 2013 en séries éliminatoires le lie à cinq joueurs pour le troisième plus grand nombre de buts en séries éliminatoires de l’histoire de la franchise. Il a trois buts de moins que les 12 de l’ancien capitaine Trevor Linden lors des séries éliminatoires de 1994. Pavel Bure détient le record de franchise avec 16, qui a également été atteint en 1994 lorsque les Canucks ont perdu en finale de la Coupe Stanley contre les Rangers en sept matchs.