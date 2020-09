Salvio de Boca célèbre l’un de ses buts avec ses coéquipiers. Norberto Duarte – Piscine / .

Après une pause de six mois, la Copa Libertadores d’Amérique du Sud est de retour. Pourtant, par nécessité en période de pandémie mondiale, sans supporters dans le stade pour créer l’atmosphère qui fait tant partie du football du continent.

Cependant, ce sont ceux sur le terrain qui font les gros titres. L’équipe brésilienne d’officiels qui devait prendre en charge un match jeudi (Racing d’Argentine contre Nacional d’Uruguay) a été testée positive au COVID-19 et a dû être remplacée. Et quelques heures plus tard, un match très controversé a débuté au Paraguay alors que Libertad accueillait le géant argentin Boca Juniors, dont le premier match en six mois a fourni de nombreux drames avant le match.

Au cours des deux semaines précédant le match, environ 20 joueurs de Boca ont été testés positifs, mais il semblait plus tôt dans la semaine que certains d’entre eux seraient capables de jouer. La justification était qu’une poignée d’acteurs positifs étaient aux derniers stades du virus, sans risque apparent de contaminer les autres. Étonnamment, les autorités sanitaires paraguayennes étaient heureuses de laisser ces joueurs entrer dans le pays; La liberté n’était pas si heureuse. Ils ont publié une déclaration exprimant, en majuscules, leur « INDIGNATION, RÉPUTATION ET INQUIÉTÉ ABSOLUE » et ils ont clairement indiqué qu’ils joueraient le jeu sous protestation et prendraient des mesures juridiques par la suite.

Boca a affirmé qu’ils s’étaient rendus au Paraguay mercredi soir avec toute la délégation ayant été testée négative, mais Libertad n’était toujours pas satisfait. Ils ont demandé que Boca soit à nouveau testé à l’arrivée, le club paraguayen leur donnant le choix du laboratoire et leur proposant de couvrir les coûts.

Ce n’est qu’à la dernière minute que Boca a pu définir quels joueurs feraient le déplacement. L’entraîneur Miguel Angel Russo, 64 ans et survivant du cancer, a fini par rester à Buenos Aires, tandis que l’assistant Leandro Somoza a pris les commandes. Libertad est en championnat depuis deux mois, tandis que l’équipe épuisée de Boca n’avait pas joué depuis mars, mais une paire de buts d’Eduardo Salvio a donné à Boca une victoire 2-0 alors qu’Antonio Bareiro a été expulsé tardivement. Bien que ce ne soit peut-être pas le dernier que nous ayons entendu parler de ce jeu.

Le fait que ces matches se déroulent montre le désespoir des autorités sud-américaines du football de relancer la première compétition de coupe du continent. Les pressions financières sont immenses. Le jeu de club du continent vit près du bord en temps normal, donc un arrêt forcé de six mois a fait des ravages.

Même ainsi, le sentiment que l’action devrait redémarrer n’est évidemment pas universel. Les escouades des Liberators contiennent généralement 30 joueurs. Ils ont d’abord été augmentés à 40, puis à 50 – une mesure évidente pour s’assurer que les matchs puissent se dérouler même si les clubs subissent une flambée de coronavirus à l’échelle de celle de Boca Juniors.

Marcelo Gallardo, l’entraîneur de River Plate, a refusé d’étendre son effectif au-delà de 29. « S’il y a des flambées massives, c’est parce que la pandémie indique que nous ne devrions pas jouer », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en début de semaine.

L’équipe de Gallardo a disputé son premier match en six mois jeudi, à Sao Paulo au Brésil – l’une des villes les plus durement touchées par le coronavirus. Son équipe est repartie avec un match nul 2-2. Gallardo était peut-être satisfait du résultat, mais était frustré que ses hommes aient marqué les quatre buts – deux d’entre eux du mauvais côté.

Mais au moins, la situation inhabituelle a donné à un autre entraîneur argentin une histoire à raconter avec une fin heureuse. Martin Brignani est en charge de l’équipe vénézuélienne Estudiantes de Merida et, la ligue vénézuélienne étant toujours fermée, il est retourné en Argentine en mai.

Les liaisons de transport sont encore si limitées en Amérique du Sud qu’il n’a pas pu revenir pour le match de mercredi à domicile contre Alianza Lima du Pérou et il a donc dû regarder l’action se dérouler à la télévision à Mar del Plata à l’autre bout du continent et utiliser son téléphone portable pour transmettre des instructions. Bien que même cela ait rencontré des problèmes lorsque l’entraîneur adjoint de l’équipe, l’ancien attaquant international vénézuélien Jose Torrealba, a été testé positif au coronavirus et a été contraint de rater le match, ce qui signifie que Brignani a dû rester en contact avec son entraîneur des gardiens de but.

Ils ont clairement fait quelque chose de bien. Alianza a mené 2-0 et est apparu sur le chemin de sa première victoire de Libertadores en 20 matchs, mais Estudiantes a fait quelques changements et, à 15 minutes de la fin, l’attaquant Wilson Mena est venu marquer l’égalisation et remporter un penalty qui a donné le Vénézuéliens un célèbre triomphe 3-2.