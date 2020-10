Le champion de football argentin possède une telle richesse individuelle qu’il propose de beaux débats de football. Au “Soldano oui” ou au “Soldano non” récurrent et toujours d’actualité, il ajoute une impulsion entre deux de ses Colombiens. Le retour d’Edwin Cardona, avec son superbe coup de poing et son intelligence pour élaborer, ou le pardonné Sebastián Villa, avec sa vitesse fulgurante pour déborder et déséquilibrer. Telle est la question. Qui peut contribuer davantage à l’équipe? L’impression est que Boca a besoin de Villa plus que Cardona.

Captivant la possibilité de les rassembler à l’avant. Ensemble, ils pourraient être habilités. Cardona, avec son panorama et sa précision, servirait sûrement la meilleure nourriture pour l’explosion de Villa. Il semble également tentant de les combiner avec Salvio, Tevez et un “9”, même si ce serait un choix exposé à un déséquilibre presque permanent.

La réalité est que dans l’équipe de Miguel Russo, il ne semble y avoir de place que pour l’un des deux. Pour le certifier, l’examen est requis:

# Il y a un archer, évidemment.

# La ligne des 4 défenseurs n’est pas touchée.

# Campuzano est inébranlable en tant que milieu de terrain central.

# Pol Fernández n’est pas incontestable, mais aujourd’hui, il est un partant en tant que milieu de terrain mixte.

# A droite, l’intouchable Salvio

# Tevez, dans cette version, ne peut pas être absent.

# Un avant-centre est essentiel. Soldano, bien qu’il ne convertisse pas, pour DT est précieux et pour l’instant il est soutenu.

Dans ce contexte, il n’y a qu’une seule lacune. Pour que la coexistence de Cardona et Villa soit possible, Pol Fernández pourrait partir, mais Campuzano serait trop seul pour équilibrer. Dans un autre temps, Tevez aurait pu être le “9” exclusif, mais aujourd’hui Carlitos a 36 ans. En fin, il n’y a qu’un seul casier vide.

Cet espace appartenait à Villa, peut-être l’un des plus déstabilisants du dernier champion de Boca. Cependant, le plainte pour violence de genre l’a retiré de la scène. Il semble qu’il n’y ait pas eu de retour tant que sa situation judiciaire n’a pas été résolue. Le transfert a été évoqué comme la seule issue. Cependant, le conflit, bien qu’il reste flou, a baissé le ton. Les postures s’adoucirent.

L’ex-petite amie de Villa, le plaignant, demande depuis quelques jours qu’il le laisse travailler. Le club, ostensiblement, il a fui sa position difficile, lui a pardonné et Villa a joué quelques matchs amicaux. Au milieu de toutes ces allées et venues, Cardona est revenu et a montré perles de son talent contre Caracas à partir de la place qu’occupait Villa, dont le retour officiel est sur le point de tomber.

Partant de bruit ce qui cause le légèreté avec lequel le club observe maintenant le conflit qui entoure le Colombien et ne prêtant attention qu’à l’article de football, Villa avait été la clé du champion de Boca et mérite que Russo respecte sa place.

Il est vrai que Villa manque de polissage de la définition. Il est vrai en même temps qu’il serait déjà dans un géant en Europe s’il résolvait toujours face à Barracas Central, l’amical dans lequel il a marqué en triple. C’est vrai que il y a peu de footballeurs dans ce coin du monde avec leurs traits. L’équipe, dans certaines circonstances, de son choix ou par imposition contradictoire, peut retarder de quelques mètres sachant qu’à tout moment une contre-attaque mortelle avec leur vitesse sera possible. Il permet également la possibilité d’inverser les bandes à un moment donné avec Salvio.

Si Villa représente l’explosion, Cardona incarne la réflexion. Edwin gère les temps, les moments pour la pause et pour l’accélération, le panorama, le coup de poing court et long … Après tout, il donne de la sagesse dans la construction. Bien sûr, le combo comprend également un élément qui n’est pas mineur pour casser n’importe quel jeu: l’équité et la puissance dans l’exécution des lancers francs et des virages.

Ce n’est pas un problème. C’est un beau dilemme. Seguro Russo choisira la meilleure option pour chaque moment et pressera les deux Colombiens. Séduisez le meneur colombien, bien sûr. Mais la chose logique serait de donner une continuité à la version du champion qui commençait à paraître intéressante, interrompue par la pandémie et par les troubles du rapide colombien. L’équipe lui manque. Cette Boca a besoin de Villa plus que Cardona.