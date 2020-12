Bouche qualifié pour les demi-finales du Coupe Libertadores. Cela a été possible grâce à la victoire 2-0 remportée à La Bombonera contre Courses pour les quarts de finale. De cette façon, il a inversé le 0-1 du match aller. Dans la prochaine instance, son rival sera Santos (Brésil).

Les buts du local ont été marqués Eduardo Salvio (22 ‘1T) et Villa Sebastian (15 ‘2T, pénalité).

Le chiffre de la réunion était Villa Sebastian. Le milieu de terrain de Boca Juniors s’est démarqué contre le Racing Club en marquant 1 but, en donnant 14 passes correctes et en frappant 7 fois au but. Un autre des principaux acteurs de la Bombonera était Gabriel Arias. Le gardien du Racing Club a réalisé une excellente performance contre Boca Juniors en sauvant 9 tirs et en effectuant 14 passes correctes.

C’était un match très disputé avec des fautes des deux côtés. Il y a eu 2 avertissements: Carlos Alcaraz et Franco Soldano.

L’entraîneur de Boca, Miguel Ángel Russo, il a organisé une formation 4-4-2 sur le terrain avec Esteban Andrada dans le but; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz et Frank Fabra sur la ligne défensive; Jorman Campuzano, Diego González, Eduardo Salvio et Sebastián Villa au milieu; et Carlos Tevez et Franco Soldano dans l’attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Sébastien Beccacece ils se sont planté avec une stratégie 5-3-2 avec Gabriel Arias sous les trois couleurs; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto, Eugenio Mena en défense; Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda et Matías Rojas au milieu de terrain; et Lisandro López et Héctor Fértoli à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Wilmar Roldán Pérez.

Source: DataFactory.