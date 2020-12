Bouche et Courses star dans l’une des séries quarts de finale de la Coupe Libertadores. Le match aller était 1-0 pour l’équipe Avellaneda et ce mercredi, le match revanche se jouera à La Bombonera. Jésus Dátolo, champion au “Xeneize” de l’édition 2007, a évoqué ce croisement.

“Il y a deux matchs, le Racing était celui qui avait des problèmes avec l’entraîneur et qui est réapparu. Le football est au jour le jour et les grands vivent à la limite. Bouche est Bouche et ne jamais être laissé pour mort. C’est l’un des plus importants au monde », a analysé le milieu de terrain de Banfield.

Datolo faisait partie de l’équipe dirigée par Miguel Russo et dirigée par Juan Román Riquelme en 2007, date à laquelle Bouche a ses derniers Liberators. “J’ai beaucoup confiance en Russo. C’est un entraîneur très compétent qui a fait de nous le champion des Libertadores. Il sait former de bons groupes et vivre avec les chiffres”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le footballeur de 36 ans a évoqué le présent du “Drill” dans le Coupe Diego Maradona. “Peut-être avons-nous la sensation parce que personne ne nous a pris en compte. Nous savons qu’il manque encore et nous n’avons pas à y croire. Nous devons continuer à travailler avec cette humilité”, a-t-il déclaré en dialogue avec FM Late.

“Nous avons l’illusion de jouer une finale. Nous savons que ce serait une surprise et nous savons que River ou Boca pourraient être de l’autre côté, qui sont deux grandes équipes et elles vont se battre”, a-t-il ajouté. Datolo.