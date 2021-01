Boca Juniors a été proclamé ce mardi premier champion de l’ère professionnelle du football féminin en Argentine en marquant 7-0 à Plaque de rivière en finale du Transition Tournament 2020. La version féminine du Superclásico argentin avait été résolue en première mi-temps lorsque les Gladiators xeneizes l’emportaient 5-0.

L’équipe dirigée par Christian Meloni a fait preuve de supériorité technique et tactique tout au long des 90 minutes où elle a ligoté les joueurs Millionaire au stade José Amalfitani de Buenos Aires. Ainsi, Boca Juniors a conquis le premier tournoi à être terminé depuis que le football féminin argentin est devenu professionnel, en 2019, et a été couronné pour la première fois depuis 2013, année de son dernier titre local jusqu’à aujourd’hui.

Les footballeurs xeneizes ont commencé par le contrôle du ballon dès le coup de sifflet initial et, après quelques minutes de but, ont brisé la résistance de River Plate grâce à l’attaquant Clarisa Huber. Huber a dribblé devant la gardienne rivale Brenda Molinas et a ouvert le score à l’aise à la 15e minute.

Comme un coup de vent, le deuxième but est venu, juste une minute plus tard. Le deuxième coup est venu de Yamila Rodríguez, qui a reçu à l’avant de la surface, a coupé à sa droite pour s’installer puis a pris un tir puissant à l’angle.

Le gardien de River a brossé ses mains mais pas assez pour dévier le tir. Le troisième but, en charge de Lorena Benítez, a sapé le moral de River Plate. Le quatrième et le cinquième, il a enterré les joueurs Millionaire avant la mi-temps.

Fabiana Vallejos et Andrea Ojeda ont été les auteurs de ces derniers buts. Ce sont également Vallejos et Ojeda qui ont marqué les buts numéro six et sept, après la reprise, presque comme un capicua.

La danse du football de Boca à River a été possible grâce à la qualité de Boca Juniors par les groupes, en particulier les départs à partir de la droite par le milieu de terrain Carolina Troncoso, auteur de plusieurs pièces individuelles.

En seconde période, Boca Juniors a retiré le pied de l’accélérateur mais n’a même pas donné une chance à River Plate, incapable de créer un danger dans le but de Laurina Oliveros. Aucun des joueurs les plus talentueux de River, tels que Carolina Bizamberri et Lourdes Lezcano, n’est apparu dans la nuit dans le quartier de Buenos Aires à Liniers, où la finale s’est déroulée.

C’était la première fois depuis le début du professionnalisme du football féminin dans le pays du sud que les deux équipes les plus populaires du beau match en Argentine se faisaient face, et Boca Juniors a triomphé pour soulever le trophée.

