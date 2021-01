S’il y a des stries qui doivent mourir le plus tôt possible, c’est Mauro Zarate devant l’arc. L’attaquant est revenu au but pour marquer le match nul 1-1 entre Boca Juniors et Argentinos Juniors à la date 5 du Coupe Diego Maradona 2021.

Au rythme de Cardona, alors que Carlos Tevez se repose, Boca Juniors s’est réveillé après le premier but de Sosa, commençant le match pour trouver l’égalité. Le Colombien a fourni une aide magistrale à Mauro Zárate pour marquer 1-1.

De cette façon, Zárate a atteint 18 buts avec Boca Juniors. Cependant, l’attaquant n’avait plus marqué depuis le 3 novembre 2019 contre Arsenal. Autrement dit, 13 matchs et 433 jours se sont écoulés.

Aperçu du match

La clé est menée avec huit points par «Xeneize», avec quatre buts en faveur, et River Plate, avec trois. Le «Bicho», commandé par Diego Dabove, est troisième avec sept unités.

Boca Juniors et River Plate disputeront le match retour des demi-finales de la Copa Libertadores la semaine prochaine, respectivement contre Santos et Palmeiras, et leurs entraîneurs joueront la dernière date du tournoi local avec des équipes alternatives.

Argentinos (7 et 0) est le troisième en lice dans la lutte pour remporter la seule place pour le duel pour le titre, qui se jouera le 17 janvier à San Juan. River sera local contre l’Independiente de Avellaneda déjà éliminé.

En représailles des demi-finales de coupe, River doit se rendre à Sao Paulo à la recherche de l’exploit de battre Palmeiras par trois buts ou plus, après avoir perdu 3-0 à domicile. Boca a moins compliqué puisque toute égalité avec des buts le classe en finale, après avoir égalé 0-0 au match aller à La Bombonera.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER