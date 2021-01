Boca Juniors a battu Banfield aux tirs au but dans une définition angoissante et a remporté le titre de la Coupe Diego Maradona. Julio Buffarini était chargé de condamner le lot en faveur des «Xeneizes».

Le côté argentin a pris de la distance et s’est défini fort à basse altitude pour faire célébrer son équipe. Avec son exécution, la boîte bleue et or s’est imposée 5-3 dans le tour final, après avoir égalé 1-1 contre le ‘Drill’ dans le temps réglementaire.

L’équipe la plus titrée d’Argentine a pris la tête avec un but du Colombien Edwin Cardona, mais Luciano Lollo a égalisé le score à la sixième minute d’addition et a forcé des coups de pied depuis le point de penalty au stade San Juan del Bicentenario.

De cette manière, le “ Xeneize ” a répété le titre obtenu l’année dernière avant la pandémie de coronavirus et a retrouvé le sourire après la dure défaite subie mercredi dernier en tant que visiteur à Santos pour les demi-finales de la Copa Libertadores.

Cette rencontre a marqué la fin de la saison du football argentin, qui a remporté hier la victoire de Vélez Sarsfield 3-1 contre Rosario Central pour remporter la Zone de Complémentation de cette Coupe Diego Maradona.

La prochaine saison de football gaucho débutera le vendredi 12 février avec les mêmes 24 équipes qui ont disputé ce concours plus Sarmiento de Junín qui s’est élevé samedi dernier. Une deuxième équipe sera ajoutée qui émergera du vainqueur du premier tournoi national réduit qui se joue.