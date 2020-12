Boca Juniors a réussi à battre International au stade Beira Río pour le match aller des huitièmes de finale du Copa Libertadores 2020.

Bouche vs. Inter: le précédent

L’aperçu de Boca Juniors vs. Inter de Porto Alegre

Boca Juniors c. Inter de Porto Alegre: horaires des matchs

Mexique – 18 h 30 Pérou – 19 h 30 Équateur – 19 h 30 Colombie – 19 h 30 Bolivie – 20 h 30 Venezuela – 20 h 30 Chili – 21 h 30 Paraguay – 21 h 30 Argentine – 21 h 30 Uruguay – 21 h 30 pmBrésil – 21h30

Depor.com Il vous offre la minute par minute la plus complète de toutes avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter du Boca Juniors et International.

Le match retour est prévu le 9 décembre au stade La Bombonera de Buenos Aires et le vainqueur sera mesuré en quarts de finale au vainqueur de la clé entre Flamengo -le dernier champion du tournoi- et le Racing Club argentin de Avellaneda.

Le match aller des huitièmes de finale a été reporté d’une semaine en raison des liens étroits de Diego Maradona avec les xeneizes. La mort de la légende argentine a secoué le monde mercredi dernier, le jour même où le match devait se jouer à Porto Alegre.

Boca Juniors a battu Newell pour la Coupe Diego Maradona

Le report de la rencontre aurait pu être l’occasion pour l’Inter de se débarrasser du désordre dans lequel il est tombé depuis que l’Argentin Eduardo Coudet a quitté le banc.

Depuis que Braga a pris ses fonctions il y a trois semaines, l’Inter est tombé à la quatrième place de la ligue, a été éliminé de la coupe locale et n’a remporté qu’un des cinq matchs sous son mandat. Pour couronner le tout, le DT a été infecté par le covid-19 et sa présence sera visible.

«Les résultats sont ceux qui ont échoué. Ils ne sont pas bons, mais nous avons travaillé pour nous améliorer », a déclaré l’assistant Leomir de Souza, qui entraînerait si Braga ne récupérait pas.

Le travail auquel De Souza fait appel se reflète dans les variantes tactiques et salariales menées par les nouveaux entraîneurs. En cinq matchs consécutifs, l’Inter n’en a pas répété onze. Mais les victoires sont rares.

Comment arrive Boca?

En raison de la douleur de la perte et du problème de santé de son père, le “ Apache ” était absent de la victoire 2-0 contre Newell’s dimanche, vu par Dalma Maradona, l’une des filles de “ Pelusa ”, de la surface à laquelle Son père fréquentait La Bombonera.

“Depuis mercredi dernier, ce furent des jours difficiles pour nous, pour Boca”, a reconnu l’entraîneur Miguel Ángel Russo.

Le barreur expérimenté, qui a guidé Boca lors de son dernier titre Libertadores en 2007, sait que le meilleur hommage pour cet amoureux du ballon est «bien jouer et gagner». C’est pourquoi il ne réservera pas d’armes à Porto Alegre.

La semaine dernière, avant la mort de Diego, il a testé une ligne de cinq en défense, qu’il pourrait utiliser en seconde période pour assurer un résultat favorable.

La principale nouveauté des Argentins est le retour au titre d’Eduardo Salvio, en remplacement de la colombienne Sebastián Villa.

Avec un cadeau mauvais ou bon, Boca est l’échanson par excellence. Avec le halo de Maradona, il est encore plus difficile à casser.

