Coeur ouvert. Ramón ‘Wanchope’ Ábila, en avant de Boca Juniors, a décidé de révéler un témoignage dur ce dimanche, impactant les habitants et les étrangers après la victoire de l’équipe bleue et or sur les Old Boys de Newell pour la Coupe de la Ligue professionnelle argentine, rebaptisée en l’honneur de Diego Armando Maradona.

L’attaquant argentin s’est déclaré après le 2-0 en faveur de ‘Xeneize’ dans la Bombonera et a surpris tout le monde en déplorant la mort de ‘Pibe de Oro’, en annonçant le suicide de son frère dû à la dépression lors de la pandémie COVID- 19.

«J’ai été battu pendant plusieurs mois. La pandémie m’a pris mon frère, j’ai eu la malchance qu’il s’est suicidé dans ma maison à cause d’une dépression qui ne nous a jamais avertis, ce qui arrive à beaucoup de gens. La douleur est très forte et nous sommes très tristes », a-t-il déclaré après l’engagement en dialogue avec ESPN.

«Je veux envoyer un message aux personnes qui traversent un problème similaire pour demander de l’aide. Il y a des gens qui voudront aider. Ma maison est devenue triste. Ce n’est pas une période facile, l’Argentine ne traverse pas une bonne période », a-t-il ajouté au bord des larmes.

Quelques minutes auparavant, Ábila a rappelé à quel point il était difficile de dire au revoir à Diego Armando Maradona. “C’était difficile pour moi d’arriver au box, mes jambes tremblaient, c’était un moment très dur”, a-t-il déclaré.

