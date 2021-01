Une façon unique de se préparer. River Plate était prêt à affronter Boca Juniors dans une nouvelle édition de Superclásico d’Argentine, le même qui aura lieu à La Bombonera dans le cadre d’une nouvelle date pour la Diego Maradona Cup.

La tension pour ce duel mémorable entre deux des plus grandes équipes du continent ne semble pas avoir atteint le vestiaire des «Millionnaires», qui a mis une musique contagieuse en préparation du match contre les «Xeneizes».

River Plate et Boca Juniors Ils se battent pour une passe pour la finale de la Coupe Diego Maradona, mais ils sauveront certains éléments car ils ont des matchs pour la Copa Libertadores en milieu de semaine. Il est à noter que les visages peuvent être revus en finale, bien que pour cela, ils doivent continuer à avancer dans leurs clés respectives.

Comment regarder Boca vs River en direct sur FOX Sports Premium?

En premier lieu, on sait que le match entre Boca Juniors et River Plate sera diffusé via Fox Sports Premium. De la même manière, les deux canaux ont une application mobile à télécharger, téléchargeable dans le Play Store Android comme dans le App Store pour iOS. Voici les liens de téléchargement pour regarder le football en direct en ligne.

Comment regarder Boca vs River sur le Play Store Android via Fox Sports Premium

Comment regarder Boca vs River sur l’App Store pour iOS via Fox Sports Premium

Comment regarder Boca vs River en direct sur TNT Sports?

Il Superclásico d’Argentine entre Boca vs River sera vu sur TNT Sports, à la fois à la télévision et sur l’application mobile. Pour accéder à l’application, il vous suffit de la télécharger de manière simple et nous vous expliquons ici comment. Il est à noter que vous pouvez le faire dans le Play Store Android comme dans l’App Store pour iOS. En outre, la transmission du classique aura Pablo Giralt et Juan Pablo Varsky, tandis que Sebastián «El Pollo» Vignolo dans la narration.

Comment regarder Boca vs River sur le Play Store Android via TNT Sports

Comment regarder Boca vs River sur l’App Store pour iOS via TNT Sports

Quelles chaînes de télévision et à quelle heure diffusent Boca vs River en direct?

Argentine: 21h30 sur FOX Sports Premium et TNT Sports

Espagne: 1h30 (3 janvier) par Fanatiz

Uruguay: 21h30 par Fanatiz

Brésil: 21h30 par Fanatiz

Chili: 21h30 par Fanatiz

Paraguay: 21h30 par Fanatiz

Bolivie: 20h30 par Fanatiz

Venezuela: 20h30 par Fanatiz

Colombie: 19h30 par Fanatiz

Pérou: 19h30 par TyC Sports Internacional

Équateur: 19h30 par Fanatiz

Mexique: 18h30 par Fanatiz

