Font-ils un roman? Santos FC a dénoncé une attaque avec des pierres lors du transfert à Buenos Aires, ville dans laquelle il a affronté Boca Juniors pour Coupe Libertadores, avec l’intention d’ouvrir un dossier de sanction pour les Argentins.

Cependant, dans les dernières heures, le chauffeur qui les mobilisait a donné sa parole sur les événements, écartant une agression présumée subie par la distribution brésilienne.

«Ne mens pas, ne mens pas. Je ne sais pas pourquoi ils génèrent des soupçons insensés, ils ont mis le feu aux gens au Brésil … C’était une succursale! », A déclaré Darío Rubén Ebertz, chauffeur de bus, en dialogue avec Olé.

«Un camion est venu avec un conteneur devant lui et il n’a pas fonctionné malgré les motos de la police lui faisant signe. Il est passé là, où se trouve le casino flottant, le camion s’est approché très près du cordon, a heurté une branche et est venu sur nous, remarquez qu’il est éclaté, dans cette zone il ne peut pas heurter une pierre et partir. J’ai dit aux Brésiliens quand ils sont descendus «ne dites pas des choses qui ne sont pas que la pierre n’est pas». Ce qui se passe, c’est qu’ils ont immédiatement commencé à prendre des photos de lui et à dire des choses qui ne le sont pas. C’était une branche », dit-il.

Santos insatisfait du VAR

Les saints il a haussé la voix de protestation ce mercredi après le match de sa première équipe contre Boca Juniors pour les demi-finales de la Copa Libertadores. Le “ Peixe ” a fait match nul et vierge à La Bombonera, un résultat qui laisse la cravate ouverte pour une revanche, mais un autre incident a provoqué de la gêne dans le club brésilien.

L’équipe brésilienne a déclaré qu ‘”elle enverra une lettre à la Conmebol pour exprimer son mécontentement face à la performance du VAR dans le match”, en particulier pour ce qu’elle considère comme un penalty non sanctionné.

“Les saints met en évidence la surprise due à la non-vérification du VAR sur le bord du terrain, dans le jeu que Marinho a été renversé dans la zone rivale en seconde période “, a déclaré le club, revendiquant un contact de Carlos Izquierdoz contre son attaquant, dans un jeu qui pourrait changer la procédure de la réunion.

