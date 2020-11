Mis à jour le 21/11/2020 à 08:53

Carlos Zambrano eu une nuit pour oublier avec Boca Juniors Le dernier vendredi. Le défenseur était le protagoniste des deux buts de Nicolás Orsini avec lesquels Lanús a battu les «xeneizes» 2-1 à La Bombonera pour la Coupe de la Ligue professionnelle argentine. La mauvaise nuit du joueur de l’équipe nationale péruvienne a été soulignée par les médias argentins, qui. ils étaient très critiques de sa performance.

“Les doutes de Zambrano” Titre Sports TyC apres le jeu. “Carlos Zambrano, qui a fini par tourner comme une toupie et Orsini en a profité pour s’échapper et convertir le second avec une main droite croisée », ont-ils ajouté en expliquant le premier but de l’équipe grenat.

Pour sa part, Ole, fait le traditionnel 1×1 dans lequel il analyse chacun des joueurs de football de l’équipe de Michel Ange Russo. “La deuxième défaite consécutive de Bouche dans la Bombonera il avait dans Zambrano deux erreurs individuelles qui ont causé les buts de Lanús », a expliqué.

Dans les grades, le ‘Kaiser’ a reçu un “3”, la note la plus basse de l’équipe.

Olé s’est qualifié avec un 3, la performance de Zambrano marque Lanús. (Capture: Olé)

“Responsable des deux objectifs: Orsini Il a remporté la position dans la zone et l’a fait 1-0. Derrière cela, il a mal calculé, a perdu le ballon de vue, Orsini a volé le ballon et l’a porté 2-0. Pour l’oubli », a-t-il ajouté Nicolas Magliavacca, en charge de l’élaboration de la note.

Boca Juniors a ajouté son deuxième revers consécutif en tombant 1-2 contre Lanús et a compliqué son classement dans la zone de championnat de la compétition en restant avec six unités, un point de moins que le leader Talleres, qui se rendra lundi Les vieux garçons de Newell.

TyC Sports et le titre après la mauvaise performance de Carlos Zambrano. (Capture: TyC Sports)

