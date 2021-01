Dans Boca Juniors Il y avait de grandes attentes pour se qualifier pour la finale de la Coupe Libertadores. Cependant, l’équipe dirigée par Miguel Ángel Russo a subi un revers sévère au Brésil après 3-0 reçu par Santos au stade de Vila Belmiro. Un match que le fan voudra tout simplement oublier dans les prochains jours, où le rêve international a de nouveau été oublié.

Le résultat a laissé beaucoup de peine parmi les fans et les joueurs. Bien que Carlos Tevez ait montré une position différente, la même que celle observée lors du développement de l’affrontement. Le capitaine de l’équipe a eu des réactions contre ses coéquipiers dans deux des trois annotations de «Peixe».

Diego Pituca, avec de nombreuses licences, a ouvert le score lors du match revanche pour les demi-finales. Ensuite, l’Apache a reproché à la dernière ligne d’avoir relâché l’attaquant de Santos, qui s’est calmement défini pour 1-0.

Depuis le cercle central de la cour, Tevez écarta les bras comme pour tenter de trouver une explication à ce qui s’était passé. Dans l’analyse du programme 90 Minutos de ESPN, ils s’arrêtent à Lisandro López, qui n’a pas suivi toute la séquence de l’action.

Plus tard, Yeferson Soteldo a marqué un grand but pour les Paulistas pour marquer 2-0. A cette occasion, le référent de Boca a accusé toute sa volonté contre Eduardo Salvio. Le «Toto» a tenté de creuser un tunnel et a perdu le ballon. Les Brésiliens ont donc trouvé de la place pour convertir le second.

Tevez a directement réclamé son partenaire parce qu’il était capable de mieux résoudre ce jeu qui a désavantagé son équipe. «Tirez-le vers l’avant», dit le capitaine. “Ça ne peut pas être”, a ajouté l’Apache, qui a utilisé des insultes avec le “Toto” pour irresponsabilité.

