EN DIRECT: regardez ici le Boca Juniors contre. Argentinos Juniors EN DIRECT pour le passage à la finale de la Phase de Championnat du Coupe Diego Maradona via FOX Sports Premium depuis le stade Diego Armando Maradona. Sosa et Zárate ont marqué, ‘Wanchope’ a raté un penalty.

Boca Juniors c. Argentins LIVE: incidents

Aperçu du match

Boca Juniors contre. Argentinos Juniors EN DIRECT via FOX Sports Premium à partir de 21h30 (en Argentine) depuis le stade Diego Armando Maradona pour la cinquième journée du Groupe A de la Phase de Championnat du Coupe Diego Maradona. Pour regarder le football en direct comme ce jeu, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion par MINUTE by MINUTE sur le site Depor.

La clé est menée avec huit points par «Xeneize», avec quatre buts en faveur, et River Plate, avec trois. Le «Bicho», commandé par Diego Dabove, est troisième avec sept unités.

Boca Juniors et River Plate disputeront le match retour des demi-finales de la Copa Libertadores la semaine prochaine, respectivement contre Santos et Palmeiras, et leurs entraîneurs joueront la dernière date du tournoi local avec des équipes alternatives.

Bouche vs. Argentins: horaires des matchs

19h30 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

20h30 – Venezuela, Bolivie

21h30 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

01h30 le dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France

Le milieu de terrain colombien Jorman Campuzano, expulsé dans la superclassique de la semaine dernière qui s’est terminée 2-2, est exclu à Boca Juniors pour affronter les Argentinos Juniors.

Argentinos (7 et 0) est le troisième en lice dans la lutte pour remporter la seule place pour le duel pour le titre, qui se jouera le 17 janvier à San Juan. River sera local contre l’Independiente de Avellaneda déjà éliminé.

En représailles des demi-finales de coupe, River doit se rendre à Sao Paulo à la recherche de l’exploit de battre Palmeiras par trois buts ou plus, après avoir perdu 3-0 à domicile. Boca a moins compliqué puisque toute égalité avec des buts le classe en finale, après avoir égalé 0-0 au match aller à La Bombonera.

