L’Académie fuyait partout. L’équipe Russo avait déjà pardonné deux fois et la troisième fois était le charme. Environ 23 minutes après le début de la première mi-temps à La Bombonera, Eduardo Salvio a ouvert le compte pour marquer le 1-0 Boca contre Racing pour la ronde des quarts de finale de la Copa Libertadores 2020 et égaliser ainsi la clé.

Le centre est tombé de l’aile droite et Villa a gagné, pour pivoter et laisser le ballon pratiquement au point de penalty, où “Toto” a fait irruption, qui a mis le premier de la nuit avec une tête forte.

LA PRÉCÉDENTE

Le ‘Academia’ a gagné 1-0 à domicile au match aller, il y a une semaine, et cela leur permet d’atteindre La Bombonera avec un avantage, où Boca doit gagner 2-0 ou par une plus grande marge pour rester avec le billet pour les demi-finales, où Le Brésilien Santos attend, qui a éliminé la Guilde.

De son côté, le Racing parie de revenir parmi les quatre meilleurs de la Copa Libertadores après 23 ans (1997), et plus d’un demi-siècle après leur seul titre dans le plus grand tournoi continental (1967).

Dans ce contexte, Boca devra redevenir fort dans son propre stade, où il a subi plusieurs défaites inattendues récemment, deux pour la Coupe Diego Maradona locale (contre Lanús et Talleres) et une autre en huitièmes de finale, contre l’Inter de Porto Alegre. , bien qu’il ait obtenu une passe pour les quarts de finale aux tirs au but.

