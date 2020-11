Bolivie contre. Paraguay Ils sont mesurés EN DIRECT ET EN DIRECT par TIGO SPORTS ce mardi 17 novembre au stade Defensores del Chaco d’Asunción dans un match qui pourrait catapulter les hommes d’Eduardo Berizzo à s’imposer comme l’un des meilleurs du tournoi cette année. Suivez la transmission et la narration de la réunion à partir de 20h00 (heure locale) et 18h00 (heure péruvienne) et peut être suivie par le signal de Tigo Sports et Movistar Deportes. En outre, Depor.com Il vous fournira une couverture spéciale avec les incidents et minute par minute de la confrontation.

Avec deux nuls (contre le Pérou et l’Argentine) et une victoire (contre le Venezuela), la femme aux cheveux blancs espère montrer son favoritisme devant le casting de l’altiplano et ajouter trois points de plus à son sac à dos dans la mission de la Coupe du monde Qatar 2022 .

Il est à noter que l’équipe verte arrive sans unités dans ce match, à la suite des trois défaites qu’elle a subies lors des éliminatoires sud-américains Qatar 2022 contre le Brésil (5-0), l’Argentine (2-1) et l’Équateur (3-2).

Bolivie vs. Paraguay: les protagonistes parlent

Eduardo Berizzo est conscient qu’aucun rival n’est facile, il est donc plus que préoccupé d’envoyer un onze important et qu’il peut ajouter une nouvelle victoire au concours, en maintenant son invaincu et en le prolongeant pour une autre date (il a déjà été 3 matchs sans perdre).

«Nous attendons un dangereux rival, avec un coach expérimenté, qui tentera de fermer nos chemins, que son plan prévaut sur le nôtre, nous nous entraînons calmement bien, nous sommes dans un environnement très optimiste et c’est important pour générer une énergie capable de vous donner la confiance nécessaire pour jouer à n’importe quel jeu », a déclaré le stratège aux cheveux blancs lors d’une conférence de presse.

Marcelo Martins, pour sa part, se concentre sur le duel contre l’équipe de Paraguay, mais cela ne l’a pas empêché de célébrer la réussite obtenue avec Bolivie lors du dernier tour de qualification, ce qui l’a laissé comme l’un des buteurs historiques de son équipe.

«Une grande joie d’être le buteur historique de mon pays, je tiens à remercier tous mes coéquipiers, de tous les appels, de toutes les années où j’ai porté ce maillot. Je tiens à les remercier, car sans aucun doute, sans eux, je n’aurais pas été un buteur. Je partage ce prix avec tout le monde », a déclaré Martins lorsqu’il a reçu la reconnaissance de CONMEBOL.

Bolivie vs. Paraguay: Calendrier des matchs de qualification Qatar 2022

Uruguay | 20h00

Colombie | 18h00

Venezuela | 19h00

Chili | 20h00

Pérou | 18h00

Argentine | 20h00

Paraguay | 20h00

Bolivie | 19h00

Bolivie vs. Paraguay: derniers affrontements

11.15.16 | Bolivie 1-0 Paraguay

11.17.15 | Paraguay 2-1 Bolivie

06.09.13 | Paraguay 4-0 Bolivie

09.06.12 | Bolivie 3-1 Paraguay

07.06.11 | Paraguay 0-0 Bolivie

04.06.11 | Bolivie 0-2 Paraguay

05.09.09 | Paraguay 1-0 Bolivie

18.06.08 | Bolivie 4-2 Paraguay

20.06.07 | Paraguay 0-0 Bolivie

08.06.05 | Paraguay 4-1 Bolivie

Bolivie vs. Paraguay: où se joue le jeu?

