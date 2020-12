Claudia Mariño, lors de sa performance. | Accident vasculaire cérébral

Bons résultats pour les gymnastes du club Stroke dans le championnat individuel d’Espagne pour l’autonomie rythmique qui a été joué à Valence.

La plus jeune gymnaste Claudia Mariño a terminé en troisième position au classement général de sa catégorie, étant également une médaille d’argent en mains libres et quatrième en ballon. Une autre composante du club de Gijón, la senior Nayara Monteserín, a été prêtée au club Pola de Siero, qui occupait la huitième place du classement général. Au classement par autonomie, les Asturies, qui n’avaient pas pu monter sur le podium depuis de nombreuses années, ont été proclamées finalistes en Espagne dans deux catégories, chez les plus jeunes et chez les infantiles.

Dans le premier, il y avait Claudia Ponte del Rítmica Milany et Claudia Mariño, tandis que chez les enfants, la participation de la gymnaste Omega d’Oviedo Flavia García s’est démarquée, qui a été proclamée championne d’Espagne, remportant également l’or dans ses trois exercices.

Avec elle, Lucía Cortina (Rítmica Oviedo), Cristina Sira (Omega) et Paula Fernández et Marta Pérez, toutes deux de Stroke, complètent l’équipe.

Malgré les bons résultats obtenus par ses gymnastes dans le club de Gijón, il y a un grand inconfort avec les mesures adoptées par la Principauté limitant les entraînements et les compétitions. Jusqu’au championnat, seuls les gymnastes qui allaient y participer pouvaient s’entraîner, mais une fois terminé, ils ne pouvaient pas non plus le faire car selon le règlement, seules les catégories inférieures ne peuvent s’entraîner que deux mois avant le différend du championnat espagnol. Les managers de Stroke se demandent: «Dans quel sport suffit-il de s’entraîner pendant seulement deux mois pour se préparer à une compétition nationale? Vous ne pouvez vous entraîner qu’avec des athlètes de plus de 16 ans. En gymnastique rythmique, les gymnastes de cet âge sont les moins nombreux car c’est un sport qui se pratique très tôt ». Pour cette raison, ils réitèrent leur demande de leur permettre de s’entraîner à nouveau et rappellent que «dans les moments où nous avons pu le faire, nous avons strictement respecté les protocoles établis par les fédérations et par les installations. Ils se sont entraînés avec un masque même dans les premiers moments où son utilisation n’était pas obligatoire pour pratiquer une activité physique. Et nous n’avons eu aucun cas de Covid parmi nos athlètes ».