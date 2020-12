Jusqu’au mardi 15 décembre, les employeurs ont une date limite pour déposer les gratification D’ici Noël à ses travailleurs, s’ils ne le font pas, ils seront condamnés à une amende de la surintendance nationale de l’inspection du travail (Sunafil) jusqu’à la somme de 112.316 soles, en plus de générer automatiquement des intérêts légaux du travail pour ne pas payer le montant correspondant.

Pour accéder à cet avantage, le salarié doit avoir travaillé un semestre complet, en l’occurrence de juillet à décembre, afin de bénéficier d’une prime équivalente à un salaire complet. Bien que cela corresponde aux salariés embauchés, soit pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou à temps partiel; La vérité est que tout le monde ne reçoit pas l’équivalent d’un salaire, car cela dépendra de l’endroit où il travaille.

SI JE TRAVAILLE DANS UNE PETITE ENTREPRISE, COMBIEN DE RÉCOMPENSE VAIS-JE RECEVOIR?

Ceux qui travaillent dans une petite entreprise; ils recevront toujours un bonus, cependant Ce ne sera pas égal à un salaire complet, mais à la moitié de celui-ci, conformément à la loi 28015 «Loi pour la promotion de la compétitivité, la formalisation et le développement des micro et petites entreprises et l’accès à un emploi décent».

Selon elle, «les travailleurs de la petite entreprise auront le droit de recevoir deux primes par an à l’occasion des fêtes nationales et de Noël, à condition de respecter les dispositions de la réglementation correspondante, le cas échéant. Le montant des bonus équivaut à la moitié de la rémunération de chacun ».

Pour ceux qui travaillent dans les petites entreprises, le montant de la prime est différent. (Photo: Andina).

AVEC QUEL MOIS DE SALAIRE LA GRATIFICATION EST-ELLE CALCULÉE?

Pour calculer le montant de la prime qu’un employé recevra, Cela doit être déterminé en fonction du salaire reçu le 30 novembre (rémunération calculable), cela a été annoncé par l’avocat du travail César Puntriano à El Peruano.

En tenant compte de cela, la prime sera équivalente à une rémunération intégrale si le travailleur a travaillé tout le semestre, de juillet à décembre, et sera réduite proportionnellement de son montant si le temps de service est inférieur, et les mois et les mois doivent être pris en compte pour son calcul. jours travaillés pendant cette période.

COMBIEN DE RÉCOMPENSE VAIS-JE RECEVOIR SI JE SUIS REJETÉ?

Si le travailleur a cessé pendant l’un des mois du deuxième semestre de l’année, il recevra une prime, mais elle ne sera pas complète, car pour chaque mois complet travaillé, vous recevrez 1/6 de la rémunération calculable.

Par exemple, si le salarié a cessé le 30 novembre, il aurait dû recevoir 5/6 de sa rémunération dans son règlement des avantages sociaux, mais s’il a cessé le 15 novembre seulement 4/6 pour les mois de juillet, août, septembre et octobre.

En raison de la pandémie, de nombreux employés ont vu leur emploi supprimé ou licencié au cours du second semestre. (Photo: Andina)

ET SI MON SALAIRE A ÉTÉ RÉDUIT?

Dans le cas où vous auriez eu une réduction de rémunération, qui aurait dû être convenue, le paiement de votre bonus variera. “Si ledit accord est entré en vigueur avant le 30 novembre, le bonus sera calculé avec le nouveau montant réduit”, a déclaré Puntriano.

Il a également précisé qu’en cas d’accord de réduction de salaire après la date en question, la prime doit être calculée avec la rémunération antérieure à la réduction.