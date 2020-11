Ce samedi 7 novembre, le paiement de la Deuxième lien familial universel aux bénéficiaires qui sont en phase 3; c’est-à-dire à ceux qui sont dans les modalités de la banque cellulaire et du portefeuille numérique. Ils pourront disposer des 760 soles en utilisant le caissier de banque qui leur correspond pour collecter, de cette manière les foules dans les entités financières seront évitées.

Il convient de noter que dans le Phase 3 du Bonus BFU La subvention sera remise aux bénéficiaires qui sont déjà affiliés au Banque cellulaire de Banco de la Nación et ceux qui ont un compte portefeuille numériqueles applications comme Yape, Tunki ou BIM.

Comment collecter le Bonus Deuxième Famille via Cellular Banking?

Si vous faites partie des destinataires qui recevront le Deuxième lien familial universel via Banque cellulaire bancaire de la Nation, nous vous disons que pour avoir entre vos mains les 760 soles allouées par le Gouvernement, vous devez avoir validé les données qu’ils demandent. Si vous n’êtes pas affilié, vous devez enregistrer vos données personnelles et saisir les informations demandées pour générer vos codes d’accès et de retrait.

Suivez ces étapes pour collecter la subvention de 760 soles via les 9 000 distributeurs automatiques de billets et 10 000 agents MultiRed dans tout le pays:

1. Validez vos données: Si, lors de la requête, vous aviez le mode Cellular Banking, une option apparaîtra pour vous permettre de valider vos données personnelles (date d’identité, lieu, nom du père ou de la mère, date et lieu de naissance).

2. Enregistrez un opérateur et un numéro de cellule: Choisissez l’opérateur que vous souhaitez affilier (Entel, Movistar, Claro, Bitel) et enregistrez votre numéro de téléphone portable. Le code d’accès à la banque mobile et le code d’encaissement seront envoyés à ce numéro à la date correspondante.

3. Confirmez le numéro de téléphone portable: vérifie que le nombre entré est correct. Si vous n’avez pas de téléphone portable, vous pouvez saisir celui d’un autre membre de votre famille avec qui vous avez une plus grande confiance.

4. Enregistrez un e-mail: si vous en avez un, enregistrez-le puis vérifiez votre plateau pour valider. Si vous n’avez pas de compte de messagerie, pas de problème, cette étape est facultative.

5. Créez une clé nationale: créer une clé nationale à 6 chiffres (combiner des chiffres et des lettres majuscules ou minuscules).

6. Recevez votre code d’accès: Dans les prochains jours, vous recevrez un message sur votre téléphone portable enregistré avec un mot de passe à 4 chiffres ou un code PIN qui vous aidera à accéder à Mobile Banking.

7. Entrez Mobile Banking: composez * 551 # depuis votre téléphone portable, puis entrez le code à 4 chiffres que vous avez reçu. Sélectionnez l’option 4 correspondant au retrait puis indiquez le montant à retirer. Cochez l’option 1 pour confirmer.

8. Code de paiement: Le Banco de la Nación vous enverra un nouveau message texte, maintenant avec le code de collecte à 5 chiffres. Cette clé vous permettra de retirer l’argent de n’importe quel guichet automatique ou agent de la Banco de la Nación dans tout le pays.

9. Retirez votre argent: Accédez à un guichet automatique ou à un agent MultiRed et recherchez l’option Opérations sans carte. Entrez le code de paiement à 5 chiffres et retirez l’argent. Le code de collecte a une durée de 48 heures.

La phase 3 pour la livraison du deuxième Universal Family Bonus commence ce samedi 7 novembre avec les modalités de la banque cellulaire et du portefeuille numérique (Photo: GEC)

Comment récupérer le Bonus Deuxième Famille via le Portefeuille Numérique BIM, YAPE ET TUNKI?

Si l’un des membres de votre ménage a un portefeuille numérique, il est probable que le paiement du bon ait été attribué par ce moyen, de sorte que l’argent sera versé directement au portefeuille de l’entité affiliéeà. Si oui, vous pouvez vous retirer les 760 semelles en utilisant les applications BIM, Yape et Tunki pour donner la priorité aux canaux numériques.

BIM: Cette application permet à l’utilisateur d’envoyer de l’argent dans tout le pays sans frais supplémentaires. Vous pouvez effectuer des paiements pour des services tels que l’électricité, l’eau, le téléphone ou recharger votre téléphone portable.

TUNKI: Grâce à cette application, l’utilisateur peut effectuer des paiements entre personnes uniquement avec le numéro de téléphone portable, payer avec des codes QR dans des milliers d’entreprises associées, payer des services et recharger son téléphone portable depuis n’importe quel opérateur. De même, vous pouvez retirer de l’argent dans tous les guichets automatiques Global Net ou agents interbancaires du pays.

YAPE: L’application Banco de Crédito del Perú (BCP) permet à l’utilisateur d’effectuer des virements en utilisant le numéro de téléphone portable de vos contacts et sans frais. Les transferts par Yape sont immédiats, sécurisés et sans commission.

Le Deuxième Bonus Familial Universel est délivré depuis le samedi 10 octobre et cinq modes de passage ont été mis en place (Photo: Andina)