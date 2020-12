Mis à jour le 12/04/2020 à 23:27

Le mois de décembre est arrivé et tout le monde attend les paiements supplémentaires qu’il recevra pour Noël; l’un d’eux est le gratification, une loi du travail régie par les lois du travail de l’État péruvien. Bien qu’ils soient reçus par des salariés en activité, il a également été mis en place pour les retraités, pour lesquels les dates de leurs déboursements sont déjà prévues.

Selon le portail de l’Office national des pensions (ONP), le 7 décembre commence le calendrier du paiement des pensions et de l’octroi des primes aux retraités; de plus, ils collecteront leurs bonus de Noël.

QUAND PAYERONT-ILS LA GRATIFICATION?

L’horaire établit que les retraités dont le nom de famille commence par:

Les lettres A, B et C seront facturées le lundi 7 décembre, entre les lettres D et L, le mercredi 9 décembre, des lettres M à Q, elles seront facturées le jeudi 10 décembre, les lettres entre R et Z, le vendredi 11 décembre.

COMMENT LA RETRAITE PAYERA-T-ELLE LA GRATIFICATION?

Afin d’éviter les foules, le Banco de la Nación rappelle aux retraités qu’ils ont à leur disposition dans tout le pays plus de neuf cents guichets automatiques et dix mille agents MultiRed pour percevoir vos pensions, sans avoir à vous adresser aux agences bancaires.

Les heures d’ouverture des agences dans tout le pays sont du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 13 h 00.

La liste complète des agences, agents et distributeurs automatiques de MultiRed, dans tout le pays, est disponible sur www.bn.com.pe. Pour une recherche segmentée, nous partageons les liens suivants:

Liste des agents MultiRed à Lima: https://www.bn.com.pe/canales-atencion/agentes-lima-metropolitana.asp Liste des agents MultiRed dans les provinces: https://www.bn.com.pe/canales- attention / agents-national-level.asp

Banco de la Nación recommande à ses clients de prendre toutes les mesures de sécurité afin de ne pas être surpris par des personnes sans scrupules lors de leurs opérations bancaires.