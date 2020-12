A partir du samedi 12 décembre, le paiement du deuxième Universal Family Bonus a commencé à ceux qui sont dans la modalité Compte DNI, qui appartient à la phase 4, selon le calendrier de livraison du BFU. Pour accéder au bonus de 760 soles dans cette modalité, vous devez d’abord rejoindre et activer le compte si vous êtes l’un des bénéficiaires.

REGARDEZ ICI: Jusqu’à quand pourrai-je récupérer les 760 semelles via un compte DNI

Le compte DNI est un compte 100% virtuel qui a créé le Banque Nationale automatiquement aux bénéficiaires qui n’ont pas encore de compte bancaire, pour déposer le Deuxième lien familial universel de 760 semelles. Ce compte d’épargne individuel et numérique de base sera lié au numéro de pièce d’identité nationale (DNI) du bénéficiaire.

Dans le cadre de cette modalité, le Banque Nationale prévoit de déposer le bon auprès de 670 000 bénéficiaires. L’État péruvien a indiqué que les personnes qui inculperont les 760 semelles ils doivent répondre à certaines exigences. Alors, quelles sont les conditions pour créer un compte DNI et collecter les 760 soles? Ici, nous vous disons.

Le compte DNI est situé dans la phase 4 du paiement de la deuxième obligation familiale universelle (Photo: Andina)

Bonus universel: conditions requises pour le compte DNI

Les personnes qui chargeront le deuxième Bonus Familial Universel de 760 semelles à travers le Compte DNI doit répondre aux exigences suivantes:

Avoir entre 18 et 50 ans Avoir un DNI et vivre en zone urbaine Avoir un numéro de téléphone portable à votre nom et un email afin qu’il puisse être lié au portefeuille électronique. La subvention de 760 soles continue d’être distribuée dans tout le pays et vous pouvez donc la recevoir sur votre compte DNI à la Banco de la Nación

Planifier pour rejoindre le compte DNI

La Banque de la Nation a signalé que le début du calendrier d’affiliation et d’activation du Compte DNI pour pouvoir collecter le Bonus de 760 semelles Ce sera à partir de ce samedi 12 décembre 2020.

Les adhésions seront faites conformément à le dernier chiffre du DNI des bénéficiaires de la subvention, selon le barème établi par la Banque de la Nation.

REGARDEZ ICI: Combien de codes de vérification recevrez-vous pour activer le compte DNI

Ce compte d’épargne individuel et numérique de base sera lié au numéro de pièce d’identité nationale du bénéficiaire (Photo: Andina)