Au Signal Iduna Park, le Borussia Dortmund et le Zenit Saint-Pétersbourg ont organisé l’un des matchs du groupe F les plus attractifs de la phase de groupes de la Ligue des champions. L’équipe allemande a battu l’équipe russe 2-0, qui avait le Colombien Wilmar Barrios comme partant.

En première mi-temps avec une nette domination de l’équipe locale, les noirs-jaunes se sont clairement approchés du but rival jusqu’à la 14e minute, après un tir puissant de Giovanni Reyna, qui a capturé un rebond dans la surface, et avec sa jambe gauche allumée les alarmes en la table de visite. Le tir puissant est passé près du poteau droit du gardien Mikhail Kerzhakov.

Quelques minutes plus tard, Dortmund s’approcha à nouveau dangereusement du but de l’équipe russe. Le capitaine du bateau, Marco Reus, a chargé de classe un coup franc près de la surface, qui a été sauvé par le gardien de but du Zenit, qui a volé sous les trois poteaux et a envoyé le ballon au corner.

Zenit a réagi et dans le seul jeu qu’ils ont eu en première mi-temps, il a failli ouvrir le score à Iduna Park. Douglas Santos a mangé l’aile gauche à grande vitesse et après avoir pris un centre de ce côté-là, il a aidé l’Argentin Sebastián Driussi, qui a sauté de manière formidable pour anticiper le gardien Burki. Le tir est passé par-dessus la barre transversale.

À la fin du jeu, encore une fois, avec Reus comme protagoniste, le Borussia Dortmund avait la possibilité de supprimer le zéro sur le plateau. Le leader des Negriamarillos a débordé dans la zone sur le côté gauche, et avec sa jambe gauche, il a terminé avec la puissance vers le but. Kerzhakov a sauvé et envoyé le ballon dans le coin. Le gardien visiteur était déjà la figure de la rencontre.

Dortmund, dans leur assaut, grâce à Erling Haaland, dans les dernières minutes de la première mi-temps est revenu pour s’approcher du but du Zenit. L’attaquant norvégien a reçu une belle passe dans le vide, et après la cale opportune de Kerzhakov, il a terminé avec puissance et non avec direction, envoyant le ballon hors des trois poteaux. Sans but et avec Kerzhakov comme une figure, ils ont terminé les 45 premiers. Wilmar Barrios a été appliqué et ordonné à sa position.

En seconde période, le match était un peu plus pareil. Le Borussia Dortmund, avec une grande initiative, a dominé le match et a approché le but de l’équipe de Saint-Pétersbourg à différentes occasions. Cependant, le travail défensif de l’équipe dirigée par Sergei Semak a été remarqué et après les 20 premières minutes de la seconde période, ils ont continué avec le but à zéro. Grand travail de sacrifice et de voyage pour couvrir les espaces par le milieu de terrain colombien.

Cependant, et après tant d’insistance, l’équipe allemande a réussi à ouvrir le score à la 78e minute, après que le Russe Karavaev ait commis une faute claire sur Thorgan Hazard dans la zone, que l’arbitre du match n’a pas hésité à signaler. comme sanction. Jadon Sancho a pris possession du ballon et quelques secondes plus tard, il a transformé l’attaque en but.

Avec le score contre, Wilmar Barrios a été remplacé au Zenit pour céder la place à Sutormin et chercher le résultat. Cependant, l’équipe russe a réagi très tard et n’a pas suffi à égaliser le match. A la fin du match, Haaland a échappé à la marque de Djan Lovren et après s’être retrouvé face à face avec le gardien Kerzhakov, il s’est défini de manière formidable avant la cale pour condamner le match avec le final 2-0.

Avec cette victoire, l’équipe allemande a remporté sa première victoire en Ligue des champions, tandis que le Zenit reste à la dernière place du groupe F sans ajouter d’unités.