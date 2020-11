Le leader du Groupe B des Champions, Madrid, surprend les locaux et les étrangers. Personne n’a prédit la supériorité et l’intégrité de l’équipe qu’il dirige Marco Rose En début de saison en Europe, une équipe solide derrière, sans se vanter, rapide et efficace comme peu d’autres dans les arrivées dans la zone rivale.

26/11/2020 à 17:48 CET

Joël Gadea

Bonne défense et meilleure attaque

Avec 14 buts en faveur, seul le Bayern, le Champion d’Europe, a plus de buts que les «borussers» dans cette édition de la Ligue des champions, où les «poulains» font parler les gens. Un nul à San Siro contre l’Inter, deux buts contre le Shakhtar Donetsk et un match nul à Borussia Park contre Madrid, qui aurait bien pu être une victoire, sont les chiffres des Allemands dans la plus haute compétition continentale.

Neuhaus, Marcus Thuram, Embolo et le gardien Sommer, sont les piliers d’une équipe qui vise haut et qui, vraisemblablement, jouera la première du groupe à Valdebebas contre les «merengues», le dernier jour de cette phase de groupes.

Autrefois un classique de la Coupe d’Europe, ce Mönchengladbach n’est pas l’expert des plus hautes sphères européennes, comme s’il était de la main de Uli Stielike, Heynckes ou Simonsen, quand il a manqué le titre en 1977, mais Rose Il a réussi à rassembler un groupe de joueurs engagés dans un style dynamique, capable de gêner les plus grands d’Europe et de se tenir, en excès, en phase à élimination directe, ce qu’il n’a pas réalisé depuis l’année de cette finale contre Liverpool. Maintenant, avec les devoirs presque terminés, nous ne pouvons qu’attendre de voir son plafond.