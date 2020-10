Alors que en rivière Ils continuent avec les préparatifs pour le début de la Coupe de la Ligue de football professionnel, dans les dernières heures, on savait que du Brésil, ils visaient un joueur millionnaire.

Ponctuellement, le Botafogo n’a finalement pas pu ajouter le milieu défensif colombien Jhon Duque et avant cela, ils auraient jeté leur dévolu sur Bruno Zuculini. Pour l’instant, aucune offre spécifique n’est parvenue au club de Núñez, bien que l’on spécule qu’il pourrait s’agir d’un prêt avec option d’achat.

De River, ils n’ont pas parlé de la question bien que celui qui a donné des éclaircissements soit le journaliste Maxilimiano Grillo. “Pour Zuculini, pour moi, l’intention de Botafogo restera dans le représentant. Il ne surmontera pas ce filtre. Pour moi, le représentant ne l’emmènera même pas à River car c’est une demande de prêt et je ne vois pas Zuculini partir maintenant. à un club comme Botafogo qui ne fait pas non plus partie de ceux qui se battent au Brésil et qui sont également en prêt “, assuré.

La vérité est qu’aujourd’hui, le poste est couvert par Enzo Pérez tandis que Zuculini est généralement un remplaçant régulier aux côtés de Leo Ponzio. De plus, le milieu de terrain arrivé de Hellas Verona en 2018 se remet d’un tendon du jarret droit.

D’un autre côté, Grillo a mis en garde contre un intérêt de l’Europe pour Julian Alvarez. “Il faut être vigilant. Il y a des équipes qui font un voyage en Europe depuis un certain temps à la recherche de footballeurs de moins de 23 ans en Amérique du Sud. Dans cet intérêt, Julián Álvarez entre, voulu par de nombreuses équipes donc nous devrons être vigilants sur ce qui pourrait arriver. avec lui », a clos le journaliste.