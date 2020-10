Valtteri Bottas veut empêcher Lewis Hamilton Il est proclamé sept fois champion du monde, à moins qu’il ne le fasse à Imola, ce que les Britanniques réaliseront s’il remporte le Grand Prix d’Émilie-Romagne et Bottas est dixième ou pire. Pour l’instant, le Finlandais partira premier devant Hamilton après une séance de qualification qui n’a pas été favorable pour les McLaren comme Lando Norris a terminé neuvième et Carlos Sainz dixième.

Dans la lutte pour le championnat du monde des constructeurs, Mercerdes a besoin que ses pilotes ajoutent 12 points pour revalider le titre. McLaren et Renault, deux et six points derrière Racing Point, qui est la troisième équipe de ce classement, en ont profité après les deux pilotes de l’équipe rose, Sergio Perez Oui Promenade, ne sont pas qualifiés pour Q3. Il n’a pas non plus Esteban Ocon ni, comme d’habitude, Vettel. Avec ces quatre pilotes, Russell il a été éliminé en Q2. Ils n’ont pas accepté ce tour Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Latifi Oui Giovinazzi, éliminé au premier trimestre.

De retour à la séance de qualification, après la Mercedes de Bottas et de Hamilton, Verstappen a été troisième. La surprise lui a donné Pierre Gasly, quatrième avec l’AlphaTauri. Ricciardo, sous l’œil vigilant de Fernando Alonso de la boîte Renault, s’est qualifié cinquième devant Red Bull de Alex Albon. Leclercseptièmement, il était le premier pilote Ferrari; Oui Kvyat, huitième, s’élancera devant les McLaren de Lando Norris et Carlos Sainz en Émilie-Romagne.