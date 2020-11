Afp et .

Dimanche 1 novembre 2020

Imola. D’un dixième de seconde à peine, le Mexicain Sergio Pérez n’a pas réussi à atteindre le tiers de la qualification Q3 et s’élancera aujourd’hui onzième dans la 13e manche du Championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix d’Émilie-Romagne, où le Finlandais Valtteri Bottas prendra le départ. premier.

Bottas, qui a réalisé sa quatrième pole de la saison et la 15e de sa carrière, sera accompagné au premier rang de son coéquipier Mercedes et leader du championnat du monde, le Britannique Lewis Hamilton, qui avait 97 centièmes d’avance sur lui dans le dernier de retour de Q3.

Je savais que je devais améliorer mon dernier tour et j’ai trouvé les dixièmes nécessaires, s’est félicité le Finlandais. J’ai pris des risques, mais j’ai eu le prix. C’est génial quand ça se passe comme ça, a-t-il ajouté.

Les deux pilotes Mercedes ont été les seuls sur toute la grille à boucler le tour de la mythique et désormais nouvelle piste d’Imola en moins d’une minute et 14 secondes.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) partiront de la deuxième ligne de la grille.

L’Australien Daniel Ricciardo (Renault), le Thaï Alexander Albon (Red Bull), le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), le Russe Daniil Kvyat (Alpha Tauri) et la McLaren du Britannique Lando Norris et de l’Espagnol Carlos Sainz Jr.ont complété le Top10 qualificatifs, tous se sont affrontés en 1h14.

Juste derrière le Mexicain Sergio Pérez, onzième aux commandes de Racing Point, tandis que son coéquipier, le Canadien Lance Stoll, a été éliminé en Q1 et partira de la 15e place.

Tout était super serré, a commenté Checo Pérez sur les qualifications. «Quelques millièmes pourraient me faire entrer en Q3, mais aujourd’hui nous nous sommes concentrés, je pense un peu trop, sur la course, et nous avons beaucoup compromis la configuration pour les qualifications. J’espère que c’est bon pour demain et que nous pourrons récupérer de bonnes places », a déclaré le pilote de Jalisco.