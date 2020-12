Boca et indépendant LIVE et LIVE ONLINE TV ce dimanche 20 décembre 2020 au stade Libertadores de América pour la Zone de championnat Diego Maradona Cup 2020. Le choc est prévu pour 7h20 du soir (en Argentine et deux de moins au Pérou) et est diffusé sur la TRANSMISSION TV OFFICIELLE EN LIGNE sur le signal FOX Sports Premium pour l’Amérique latine et Fanatiz.

Bien que la tête de l’équipe ‘Xeneize’ soit au match retour contre le Racing pour les quarts de finale de la Copa Libertadores, Miguel Ángel Russo ne veut pas négliger le tournoi local et cherchera à ajouter ses trois premiers points au championnat.

Bouche vs. Indépendant: incidents de la fête

Boca Juniors c. Independiente: horaires pour assister au match de la Coupe Diego Maradona 2020

Mexique – 16h20 Pérou – 17h20 Colombie – 17h20 Equateur – 17h20 Bolivie – 18h20 Venezuela – 18h20 Argentine – 19h20 Chili – 19h20 Paraguay – 19h20 Uruguay – 19h20 pm Brésil – 19h20 Espagne – 23h20

C’est ainsi que Boca Juniors arrive

Bouche présentera à nouveau une onzième alternative. Un grand pourcentage de l’équipe qui a commencé contre le Racing dans le cylindre Avellaneda n’a même pas été appelé pour l’affrontement contre ‘Rojo’.

L’une des principales nouveautés sera le retour de Ramon Ábila à l’appel pour l’équipe bleue et or. «Wanchope» a réussi à se remettre d’un inconfort physique et ira au banc des remplaçants. L’idée est que vous pouvez ajouter quelques minutes et être prêt pour la boisson.

Celui qui aura sa première chance dans l’équipe Michelangelo Russo Ce sera le jeune Alan Valera. Le milieu de terrain de 19 ans fera partie de l’équipe de départ. C’est l’un des meilleurs projets du club Boca. Il joue pour le confinement et s’est toujours démarqué par sa grande facilité de jeu.

C’est ainsi qu’arrive Independiente

Après la difficile élimination en Coupe d’Amérique du Sud contre Lanús, l’équipe de Lucas Pusineri tentera de se nettoyer le visage contre le groupe de Boca.

Les doutes des «rouges» passent par la connaissance de l’identité de qui occupera le poste d’arrière droit et celle du défenseur qui doublera avec Alexander Barboza. De même, il est également nécessaire de décider si Andrés Rosa ou Alan So Señora joueront au milieu du terrain.

Une victoire est plus qu’urgente pour l’équipe d’Avellaneda, après sa chute face à Huracán le premier jour. Au cas où ils n’arriveraient pas à additionner les trois points ils seront très loin de tenter un classement.

