Boca Juniors, le champion en titre du football argentin, a récupéré dimanche un score adverse dans les dernières minutes pour battre 2-1 en tant que visiteur de Indépendant d’Avellaneda.

Avec la victoire dans l’un des classiques argentins, Boca ajoute quatre unités et partage avec River Plate et Argentinos Juniors la direction du tableau des positions du Groupe A, dont l’un des finalistes de la compétition sortira après cinq dates.

«Nous avions besoin de cette victoire, cela aide beaucoup car nous devons bien finir l’année. Il ne faut pas oublier que cette année nous avons été champions », a déclaré l’attaquant Franco Soldano à la télévision locale.

Dans le match joué au stade Libertadores de América, Independiente a ouvert le score à la 21e minute grâce à une tête de Silvio Romero, après un centre de Fabricio Bustos du côté droit.

À l’issue de la première étape, l’équipe locale a eu l’occasion de prolonger l’avance après une violation à l’intérieur de la surface de Gastón Avila sur Jonathan Menéndez, mais le gardien Agustín Rossi a contenu le penalty du Colombien Andrés Roa.

Boca a réagi dans les dernières minutes pour égaliser le match à 83 grâce à une tête de Soldano, après un tir du colombien Edwin Cardona du droit.

Cardona lui-même a marqué le but de la victoire à la 91e minute avec un tir croisé sur le gardien uruguayen Sebastián Sosa.

«L’équipe a insisté après le but et le retour a été important. C’est ainsi », a déclaré Cardona à la télévision.

Bouche vs. Indépendant: incidents de la fête

L’APERÇU DU MATCH

L’équipe «bleu et or» a perdu 1-0 lors du match aller des quarts de finale contre le Racing Club. Les Boquenses ont besoin de leurs meilleurs hommes pour inverser l’égalité et continuer dans la course pour remporter le championnat international.

Dès le départ, Agustín Rossi se placera sous les trois costumes au lieu d’Esteban Andrada. Devant le «1» iraient Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Avila et Emmanuel Mas. Au volant Exequiel Zeballos, Diego González, Agustín Obando et Gonzalo Maroni.

Où voir Boca Juniors vs. Indépendant pour la Coupe Diego Armando Maradona?

Fox Sports Premium est le signal activé pour regarder le match de la Coupe Diego Armando Maradona qui présentera Boca Juniors sans Leonardo Jara, mais avec Mauro Zárate, entré contre le Racing pendant quelques minutes.

L’attaquant sera accompagné de Ramón Ábila, qui reviendra après avoir subi une blessure musculaire qui l’a éloigné des terrains. En tout cas, l’option de Franco Soldano est également probable, mais elle serait réservée à la Copa Libertadores.

De son côté, Independiente devra affronter le choc du tournoi local après avoir subi une élimination en Coupe d’Amérique du Sud. Les «Red Devils» sont tombés 3-0 contre Lanús et ont perdu l’option de se qualifier pour les demi-finales du tournoi.

L’entraîneur Lucas Pusineri apporterait des changements à l’équipe. Alan Franco laisserait sa place à Sergio Barreto, Pablo Hernández et Carlos Benavidez se battront pour un poste avec Alan So Señora et Lucas Romero.

Quelle heure est Boca Juniors vs. Indépendant pour la Coupe Diego Armando Maradona?

Mexique – 16 h 20

Pérou – 17h20

Colombie – 17h20

Équateur – 17 h 20

Bolivie – 18h20

Venezuela – 18h20

Argentine – 19h20

Chili – 19h20

Paraguay – 19h20

Uruguay – 19h20

Brésil – 19h20

Espagne – 23h20

Boca Juniors c. Indépendant: alignements possibles

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Avila, Emmanuel Mas, Exequiel Zeballos, Diego González, Agustín Obando, Gonzalo Maroni, Mauro Zárate, Ramón Ábila.

Indépendant: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Franco ou Barreto, Alexander Barboza, Lucas Rodríguez; Benavídez ou Romero So Señora ou Hernández; Federico Martínez, S. Romero, Alan Velasco.

Où Boca Juniors vs. Indépendant pour la Coupe Diego Armando Maradona?

