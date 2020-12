Regardez les horaires et les chaînes. Boca Juniors et International Ils jouent LIVE LIVE ONLINE TV pour le match retour des huitièmes de finale de la Copa Libertadores 2020 à La Bombonera. Ceux dirigés par Miguel Ángel Russo chercheront à assurer le passage à la phase suivante après avoir gagné au Brésil. Suivez la MINUTE PAR MINUTE du match.

Dans une série reportée en raison de la mort de l’idole mondiale du football Diego Maradona le 25 novembre, date à laquelle le match aller à Porto Alegre était prévu, Boca a repris le premier match le mercredi dernier, en s’imposant 1-0 à Beira-Río avec un but de Carlos Tevez.

Ainsi, Boca, qui poursuit le rêve de remporter la Copa Libertadores pour la septième fois, n’a besoin que d’un match nul pour se qualifier pour les quarts de finale, tandis que l’Inter de Porto Alegre doit s’imposer 2-0, ou par un but à l’extérieur. s’il marque deux buts ou plus sur son chemin à travers Buenos Aires.

Boca Juniors c. Inter de Porto Alegre: horaires des matchs

Mexique – 18h30 Pérou – 19h30 Équateur – 19h30 Colombie – 19h30 Bolivie – 20h30 Venezuela – 20h30 Chili – 21h30 Paraguay – 21h30 Argentine – 21h30 Uruguay – 21h30 pmBrésil – 21h30 Carlos Tevez a marqué le score 1-0 pour Boca Juniors contre l’Inter de Porto Alegre. (Source. .)

Boca Juniors, pleinement en Copa Libertadores

Bien qu’il ne néglige pas son passage dans le tournoi local, dans lequel il s’est qualifié pour la ronde de championnat, Boca a la tête tournée vers les Libertadores, et pour calmer les angoisses, DT Miguel Russo a déclaré que «le premier objectif est l’Inter. On ne choisit pas les rivaux de la Coupe, mais si l’on aspire à quelque chose de beaucoup plus grand, d’autres rivaux viendront et il faudra se préparer ».

«Aujourd’hui, nous parlons du présent, qui est l’Inter, car s’écarter de l’objectif n’a pas de sens. Ensuite, si nous avons la chance de passer, nous nous concentrerons sur le Racing. Les objectifs sont très clairs, mais pas parce que nous n’avons aucune envie. Tout est très uniforme. Et si l’idée est d’être au top, vous devez tous les battre », a déclaré Russo, qui était également l’entraîneur de Boca lorsque les ‘xeneize’ ont remporté leur dernier titre Libertadores, en 2007.

L’idée de Russo est d’aligner ceux qui ont remporté la victoire à Porto Alegre par vengeance, au-delà de la légère blessure subie par l’attaquant Ramón Ábila, qui était de toute façon remplaçant au match aller.

Pression pour l’Inter

De son côté, l’Inter a fait match nul 2-2 avec l’Atlético Mineiro à Belo Horizonte pour Brasileirao, un bon résultat contre l’un des candidats au titre, mais avec peu de saveur au milieu d’une séquence négative de huit matchs sans victoires, dont cinq pertes en cours de route.

Le gaucho colorado semble avoir ressenti le départ de l’entraîneur argentin Eduardo Coudet, qui a émigré au Celta espagnol, et l’équipe est tombée de la première à la sixième place du championnat brésilien. Mercredi, il affrontera une autre finale du tout ou rien lors de sa visite décisive à Boca.

En équipe brésilienne, le premier retour est celui de l’entraîneur Abel Braga, récupéré de Covid-19, tandis qu’Edenilson et le défenseur Víctor Cuesta, absent lors du premier match, pourraient également participer.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE