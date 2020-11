Mis à jour le 29/11/2020 à 16:43

Boca Juniors et Old Boys de Newell, deux clubs dans lesquels il a joué Diego Armando Maradona, Ils se sont rencontrés pour ce dimanche au stade La Bombonera dans le cadre de la Coupe Diego Maradona 2020. Et dans la précédente, la télévision argentine a montré la boîte d’honneur de l’ex-footballeur disparu.

Comme on le voit sur les images d’ESPN, Boca Juniors a décoré la boîte de Maradona, située dans la zone centrale du stade de Buenos Aires, avec des photographies de sa scène en tant que joueur «Xeneize». L’endroit où il a célébré le «Fluff» tant de fois sera vide pour toujours.

Comme Boca avec la boîte, Newell’s a décidé de préparer un hommage pour Maradona qui consiste à porter le maillot que portait le ‘Pelusa’ en 1993, lorsqu’il a signé pour l’équipe Rosario. Bien qu’il n’ait joué que cinq matchs en tant que «lépreux», Diego a laissé sa marque.

L’hommage de l’équipe Rosario pour Maradona.

Aussi en Europe

Le football européen, comme dans les quatre autres continents, a rendu hommage ce week-end dans ses stades à Diego Armando Maradona, décédé mercredi à l’âge de 60 ans, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire.

On s’est souvenu de la «Pelusa» dans les stades avec une minute de silence, des brassards noirs, des maillots argentins avec son «10», ainsi que dans la Serie A italienne arrêtant les matches à la 10e minute.

Dans le cas de Leo Messi, considéré comme son successeur mondial, avec un but, portant un élastique “ 10 ” des Old Boys du Club Atlético Newell, où le “ Pibe de Oro ” a joué et le joueur de Barcelone était dans son enfance et porte dans son cœur, et baiser accompagné de bras et regard vers le ciel.

