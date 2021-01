Boca Juniors et River Plate ils se verront ce samedi à La Bombonera pour le Coupe Diego Armando Maradona. Comme prévu, le «10» historique ne pouvait être négligé dans la compétition qui porte son nom et, encore moins, dans le stade où il a passé les moments les plus importants de sa carrière. Sa boîte est décorée en son honneur.

Un drapeau avec le dessin de ‘Le Diego’ portant une chemise fendue aux couleurs de Argentine et des «xeneizes» il est observé dans l’espace dans lequel il se trouvait normalement avec sa famille pour observer les jeux Boca.

Maradona Il est décédé en novembre dernier après que son corps n’ait pas résisté à l’opération d’un caillot dans le cerveau dont il était victime.

Diego Maradona a souffert une décompensation à sa résidence dans le quartier de Saint-André, une localité du parti de Général San Martin, où il a vécu depuis qu’il a quitté la clinique où il a été opéré. Le 30 octobre, le «Pelusa» avait eu 60 ans.

Bouche vs. Rivière: l’aperçu

Boca Juniors et Plaque de rivière Ils joueront ce samedi une nouvelle superclassique du football argentin, mais les entraîneurs des deux équipes analysent en utilisant une formation alternative afin que les débutants habituels arrivent reposés pour les demi-finales de la Coupe Libertadores De la semaine prochaine.

River Plate accueillera Palmeiras le mardi 5 janvier et Boca Juniors jouera le lendemain contre Santos à La Bombonera.

Avant cela, Xeneizes et Millonarios se retrouveront au quatrième jour de la deuxième phase de la Coupe Diego Maradona (la Ligue argentine).

À deux jours de la fin, Boca Juniors et River Plate mènent le groupe A de la phase de championnat avec sept points, suivis par Argentinos Juniors (avec 4), Independiente et Huracán (3) et Arsenal (1).

