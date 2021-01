Boca Juniors et River Plate jouent à La Bombonera pour la Coupe Diego Armando Maradona. Ceux menés par Miguel Ángel Russo ont surpris ceux de Marcelo Gallardo et après 10 minutes ils gagnaient déjà grâce au but de Ramón Ábila, mais les «millionnaires» n’ont pas baissé les bras et étaient proches de l’égalité aux pieds de Jorge Carrascal.

A 16 minutes de jeu, le corner mal dégagé par la défense «xeneize» trouva le volant près du bord de la surface. Carrascal n’a pas hésité et a tiré dans l’herbe à la recherche du bateau qui pourrait battre Esteban Andrada. La balle a frappé l’aile droite.

Bouche vs. River: l’aperçu du match

Boca et rivière Ils seront mesurés à huis clos à La Bombonera pour la quatrième et avant-dernière date du deuxième tour du tournoi, lors du premier match entre les deux depuis le 22 octobre 2019, avec la victoire des auriazules (1-0), mais avec célébration pour ceux de la bande rouge, qui ont surmonté ce lien vers la finale de cette Copa Libertadores.

Bouche vs. rivière Ils espèrent offrir un grand spectacle, le même qui pourrait catapulter l’un des deux vers l’objectif principal qui est de rester avec la Diego Maradona Cup en 2021, un concours créé après la paralysie du concours due à la propagation du COVID-19 dans le pays .

Depuis lors, l’organisation de tournois locaux et la grande parenthèse due à la pandémie en Argentine les ont empêchés de se repasser, jusqu’à ce que le récent tirage au sort de la deuxième phase de la Coupe Maradona détermine Boca et rivière ils allaient partager le groupe A de la phase de champion, qui les a comme protagonistes.

