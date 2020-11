Fernando AlonsoChampion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006, il a atteint la dernière course du championnat à plusieurs reprises avec la possibilité de revalider le titre. Il l’a fait en 2007 avec McLaren, alors qu’il n’était qu’à un point de Raikkonen. Également en 2010 et 2012, alors qu’il était respectivement 4 et 3 points derrière Vettel alors qu’il conduisait le Ferrari.

À ce moment, et plus précisément à ce qui s’est passé en 2010, Éric Boullier a fait allusion à la question de Fernando Alonso. “Aurait certainement dû et aurait pu avoir plus de deux titres. Je me souviens d’Abu Dhabi 2010 car c’est notre voiture (celle de Vitaly Petrov) qui l’a empêché d’être champion du monde, cela aurait pu être une opportunité pour eux», A déclaré l’ancien patron de McLaren sur le podcast officiel de Formule 1, Beyond the grid.

Sur les raisons pour lesquelles il n’était pas champion du monde avec Ferrari, Boullier a déclaré: «Il y en a eu un autre plus tard et je pense que lorsque j’utilise le mot ‘pourrait’, il est toujours facile de donner un avis après que quelque chose s’est déjà passé, mais à ce moment-là peut-être que la confiance en soi des membres de l’équipe manquait».

Alonso aurait dû apporter plus de tranquillité à Ferrari

“Peut-être que Fernando aurait pu avoir un meilleur rôleParfois, vous attendez que des pilotes, apportez la paix, qui encourage les gens autour de vous à avoir confiance en eux et performer encore mieux afin de mieux faire leur travail », a poursuivi l’ancien patron de McLaren.

Pour renforcer cette dernière idée, Éric Boullier a ajouté: «Je sais que la pression interne chez Ferrari et de la part des médias est incroyablement forte, parfois le seul qui peut aider et y faire un peu plus de silence et plus de confiance en soi est le pilote».