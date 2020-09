La majeure la mieux payée du golf aura lieu cette semaine.

L’US Open 2020 présente non seulement la bourse la plus riche parmi les majors du golf, mais également la part du gagnant le plus riche. Le premier bénéficiaire de ce paiement rentable est Gary Woodland, qui a gagné plus de 2 millions de dollars la saison dernière en remportant l’événement avec un score de 271 (13 sous la normale).

Cela dit, recherchez des golfeurs tels que Dustin Johnson (Vainqueur des éliminatoires de la Coupe FedEx 2020), Brooks Koepka (vainqueur du 2017, ’18 US Open) et plus à contester pour ce paiement cette saison. Encore une fois, même les golfeurs qui terminent au bas de la ligne de coupe gagneront un joli sou (selon les normes des non-golfeurs); les derniers de l’année dernière ont gagné plus de 21 000 $.

Vous trouverez ci-dessous la ventilation complète du sac à main de l’US Open 2020, y compris la part du gagnant et sa comparaison avec les années précédentes et les majors.

Porte-monnaie US Open 2020

Le sac à main à l’US Open 2020 est 12,5 millions de dollars, le même que la saison dernière. C’est la plus grosse somme d’argent de tous les grands joués cette saison, y compris le Masters (11,5 millions de dollars) et le PGA Championship (11 millions de dollars).

Combien d’argent gagne le gagnant?

Le premier finaliste du tournoi de l’année dernière, Gary Woodland, a fait 2,25 millions de dollars; le gagnant 2020 gagnera également cette somme. Tout comme le porte-monnaie du tournoi, la part du gagnant de l’US Open éclipse celles des Masters (2,07 millions de dollars) et du PGA Championship (1,98 million de dollars).

Paiements US Open

(Les paiements reflètent l’US Open de 2019 “-” indique les mêmes gains que l’entrée précédente)

Endroit

Golfeur

Paiement

Gary Woodland 1 2,25 millions de dollars Brooks Koepka 2 1,35 million de dollars Xander Schauffele T-3 581872 $ Jon Rahm T-3 – Chez Reavie T-3 – Justin Rose T-3 – Adam Scott T-7 367387 $ Louis Oosthuizen T-7 – Henrik Stenson T- 9 288715 $ Chesson Hadley T-9 – Rory McIlroy T-9 – Viktor Hovland T-12 Amateur Matt Fitzpatrick T-12 226609 $ Matt Wallace T-12 – Danny Willett T-12 – Webb Simpson T-16 172455 $ Francesco Molinari T-16 – Byeong Hun An T-16 – Graeme McDowell T-16 – Matt Kuchar T-16 – Paul Casey T-21 117598 $ Alex Prugh T-21 – Tiger Woods T-21 – Jason Day T-21 – Tyrrell Hatton T-21 – Hideki Matsuyama T-21 – Patrick Cantlay T-21 – Sepp Straka T-28 86071 $ Shane Lowry T-28 – Jim Furyk T-28 – Nate Lashley T-28 – Marcus Kinhult T-32 72928 $ Patrick Reed T-32 – Billy Horschel T -32 – Aaron Wise T-35 57853 $ Bryson DeChambeau T-35 – Collin Morikawa T-35 – Martin Kaymer T-35 – Jason Dufner T-35 – Marc Leishman T-35 – Dustin Johnson T-35 – Brandon Wu T-35 – Andrew Putnam T-43 41 500 $ Rory Sabbatini T-43 – Erik Van Rooyen T-43 – Tom Hoge T-43 – Rickie Fowler T-43 – Nick Taylor T-43 – Kevin Kisner T-49 31385 $ Daniel Berger T-49 – Abraham Ancer T-49 – Phil Mickelson T-52 27181 $ Charles Howell III T-52 – Carlos Ortiz T-52 – Sergio Garcia T-52 – Haotong Li T-52 – Scott Piercy T-52 – Charlie Danielson T-58 25350 $ Zach Johnson T-58 – Andy Pope T-58 – Adri Arnaus T -58 – Harris English T-58 – Emiliano Grillo T-58 – Chandler Eaton T-58 Amateur Justin Walters T-65 23851 $ Kyle Stanley T-65 – Brian Stuard T-65 – Rafa Cabrera Bello T-65 – Tommy Fleetwood T- 65 – Jordan Spieth T-65 – Rhys Enoch 71 22977 $ Cameron Smith T-72 22353 $ Luke Donald T-72 – Clement Sordet T-72 – Billy Hurley III T-72 – Bernd Wiesberger 76 21728 $ Brandt Snedeker 77 21478 $ Chip McDaniel 78 21224 $

Quels sont les paiements pour les autres majors du golf?

Championnat PGA 2020

Golfeur

Endroit

Paiement

Collin Morikawa 1 1,98 million $ Dustin Johnson T-2 968000 $ Paul Casey T-2 – Matthew Wolff T-4 404350 $ Jason Day T-4 – Bryson DeChambeau T-4 – Tony Finau T-4 – Scottie Scheffler T-4 – Justin Rose 9 295600 $ Xander Schauffele T-10 252123 $ Joel Dahmen T-10 – Cameron Champ T-10 – Patrick Reed T-13 192208 $ Jon Rahm T-13 – Si Woo Kim T-13 – Daniel Berger T-13 – Brendon Todd T-17 156500 $ Haotong Li T-17 – Harris English T-19 134000 $ Kevin Kisner T-19 – Lanto Griffin T-19 – Byeong Hun An T-22 94571 $ Brendan Steele T-22 – Alex Noren T-22 – Adam Scott T-22 – Victor Perez T-22 – Ian Poulter T-22 – Hideki Matsuyama T-22 – Doc Redman T-29 69500 ​​$ Harold Varner III T-29 – Tommy Fleetwood T-29 – Brooks Koepka T-29 – Viktor Hovland T-33 57500 $ Louis Oosthuizen T-33 – Rory McIlroy T-33 – Dylan Frittelli T-33 – Tiger Woods T-37 45000 $ Russell Henley T-37 – Bud Cauley T-37 – Nate Lashley T-37 – Justin Thomas T-37 – Webb Simpson T- 37 – Ryan Palmer T-43 31 594 $ Billy Horschel T-43 – Abraham Ancer T-43 – Cameron Smith T-43 – Keith Mitchell T-43 – Patrick Cantlay T-43 – Bernd Wiesberger T-43 – Mike Lorenzo-Vera T-43 – Eric van Rooyen T-51 25500 $ Adam Long T-51 – Joost Luiten T-51 – Luke List T-51 – Mark Hubbard T-51 – Brandt Snedeker T-51 – Kurt Kitayama T-51 – Kevin Streelman T-58 20000 $ Gary Woodland T-58 – Tom Hoge T-58 – Brian Harman T -58 – Mackenzie Hughes T-58 – Denny McCarthy T-58 – Adam Hadwin T-58 – Charl Schhwartzel T-58 – Robert MacIntyre T-66 20400 $ Rory Sabbatini T-66 – Sepp Straka T-66 – Emiliano Grillo T-66 – Shane Lowry T-66 – Jordan Spieth T-71 19 350 $ Danny Lee T-71 – Bubba Watson T-71 – Phil Mickelson T-71 – Chez Reavie T-75 19050 $ JT Poston T-75 – Matt Wallace T-77 18850 $ Jim Herman T-77 – Sung Kang 79 18700 $

Masters 2019

Golfeur

Endroit

Paiement

Tiger Woods 1 2,07 millions de dollars Dustin Johnson T-2 858,667 $ Xander Schauffele T-2 – Brooks Koepka T-2 – Webb Simpson T-5 403938 $ Jason Day T-5 – Tony Finau T-5 – Francesco Molinari T-5 – Jon Rahm T -9 310500 $ Patrick Cantlay T-9 – Rickie Fowler T-9 – Bubba Watson T-12 225400 $ Justin Thomas T-12 – Justin Harding T-12 – Matt Kuchar T-12 – Ian Poulter T-12 – Aaron Wise 17 184000 $ Patton Kizzire T-18 161000 $ Phil Mickelson T-18 – Adam Scott T-18 – Si-Woo Kim T-21107956 $ Matthew Fitzpatrick T-21 – Kyle Stanley T-21 – Kevin Kisner T-21 – Rory McIlroy T-21 – Jordanie Spieth T-21 – Lucas Bjerregaard T-21 – Thorbjorn Olesen T-21 – Charley Hoffman T-29 78200 $ Bryson DeChambeau T-29 – Louis Oosthuizen T-29 – Viktor Hovland (a) T-32 68042 $ Ski Hideuyama T-32 – Gary Woodland T-32 – Charles Howell III T-32 – Kevin Tway T-36 55488 $ Henrik Stenson T-36 – Tommy Fleetwood T-36 – Jimmy Walker T-36 – Alvaro Ortiz (a) T-36 – Patrick Reed T- 36 55 488 $ Rafa Cabrera Bello T-36 – Keegan Bradley T-43 44 $, 850 Keith Mitchell T-43 – Haotong Li T-43 – Corey Conners T-46 37950 $ Kevin Na T-46 – Andrew Landry T-46 – Kiradech Aphibarnrat T-49 – Marc Leishman T-49 32430 $

Open britannique 2019

Golfeur

Endroit

Paiement

Shane Lowry 1 1,935 million de dollars Tommy Fleetwood 2 1,12 million de dollars Tony Finau 3718000 $ Lee Westwood T-4 503500 $ Brooks Koepka T-4 – Robert MacIntyre T-6 313000 $ Tyyrell Hatton T-6 – Danny Willett T-6 – Rickie Fowler T-6 – Patrick Reed 10 223 000 $ Francesco Molinari T-11 171700 $ Tom Lewis T-11 – Justin Thomas T-11 – Alexander Noren T-11 – Jon Rahm T-11 – Ryan Fox T-16 126313 $ Lucas Bjerregaard T-16 – Rory Sabbatini T- 16 – Parc Sang-hyun T-16 – Louis Oosthuizen T-20 91350 $ Stewart Cink T-20 – Doc Redman T-20 – Lucas Glover T-20 – Erik Van Rooyen T-20 – Matthew Fitzpatrick T-20 – Cameron Smith T -20 – Henrik Stenson T-20 – Jordan Spieth T-20 – Justin Rose T-20 – Kevin Kisner T-30 69875 $ Webb Simpson T-30 – Kiradech Aphibarnrat T-32 56278 $ Jason Kokrak T-32 – Bernd Wiesberger T-32 – Andrew Wilson T-32 – Joost Luiten T-32 – Ernie Els T-32 – Byeong-Hun An T-32 – Andrew Putnam T-32 – Dylan Frittelli T-32 – Callum Shinkwin T-41 36925 $ Kyle Stanley T-41 – Benjamin Hebert T-41 – Inn-choon Hwa ng T-41 – Aaron Wise T-41 – Patrick Cantlay T-41 – Justin Harding T-41 – Russell Knox T-41 – Xander Schauffele T-41 – Matt Kuchar T-41 – Shubhankar Sharma T-51 28317 $ Branden Grace T -51 – Bubba Watson T-51 – Matt Wallace T-51 – Charley Hoffman T-51 – Dustin Johnson T-51 – Ashton Turner T-57 26467 $ Thorbjorn Olesen T-57 – Kevin Streelman T-57 – Paul Casey T-57 – Adam Hadwin T-57 – Graeme McDowell T-57 – Paul Waring T-63 25800 $ Jim Furyk T-63 – Mikko Korhonen T-63 – Romain Langasque T-63 – Thomas Pieters T-67 25088 $ Yosuke Asaji T-67 – Sergio Garcia T-67 – JB Holmes T-67 –