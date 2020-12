Mis à jour le 12/06/2020 à 19:50

Les boxeurs nationaux David Solorzano (au milieu) et Eduardo Ajito (Minimosca) ont remporté les titres bolivariens de l’Association mondiale de boxe (WBA) dans une journée qui comprenait également la réapparition de l’ancien champion du monde d’or Ricardo Astuvilca. Les combats ont été menés à Surco sous tous les protocoles de sécurité.

Solorzano a battu l’Équatorien par TKO Antonio Ocles. Un adversaire très coriace qui a commencé à gagner les premiers tours. Sa stratégie était de frapper la région abdominale du Péruvien. David il s’est amélioré dans la sixième manche jusqu’à ce que dans la septième ronde, il a frappé un crochet au foie, suivi d’un autre au flanc. Le Nordiste est tombé et a écouté le récit complet.

Solorzano il a augmenté son record professionnel à 8 victoires sans perte et 4 via le sommeil. Le Péruvien se rendra à Argentine tenter un quota pour Jeux olympiques. Les nouvelles règles permettent à un boxeur loué avec moins de 10 combats professionnels de se qualifier pour un Tokyo 2021.

AJITO

Pour sa part, le chalaco Eduardo Ajito battre par KOT dans le sixième au colombien José Antonio Jimenez. Le Péruvien a clairement dominé les cinq premiers tours et blessé son rival expérimenté. Le caféiculteur a eu cinq combats pour des titres continentaux sur son record. À la fin du cinquième tour, Jimenez Il a accusé une blessure musculaire et n’est pas sorti pour le sixième tour, pour lequel le national a été déclaré vainqueur et avec cela il a obtenu le titre bolivarien de mouche légère pour augmenter un record de 9 combats, tous gagnés et 4 par KO.

La soirée comprenait également le retour de l’ancien champion du monde Or poids minimum, Ricardo Astuvilca qui a battu l’Equatorien par décision unanime Carlos Correa en 6 tours. Le national a annoncé un combat pour le titre mondial en mars 2021. La journée a commencé par la victoire par décision de Jhon Centeno contre le Vénézuélien Gabriel Diaz dans la catégorie coq en 6 tours.

