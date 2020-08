Publié le 27/08/2020

Par Sean Crose

«Je me sens mieux que jamais», a déclaré Erislandy Lara lors d’une conférence téléphonique mercredi pour promouvoir son combat de samedi soir avec Greg Vendetti, natif du Massachusetts. « Je me suis entraîné dur et je travaille bien avant ce combat », a déclaré le combattant connu sous le nom de The American Dream. «Je me sens plus fort qu’il y a quelques années et je suis totalement prêt pour ce combat de samedi.» Lara, 26-3-3 ans, est l’une des pratiquantes les plus appréciées du sport. Actuellement championne du monde des super poids welter de la WBA, Lara remportera également le titre vacant IBO World Super Welterweight s’il remportait la victoire ce week-end.

« Je ne suis pas encore concentré sur mon héritage », a déclaré Lara. «Il y a encore beaucoup à accomplir et je veux renforcer ma position en tant que l’un des meilleurs combattants cubains de l’histoire avec des victoires plus importantes.» Bien que Lara ait semblé être un combattant dont le temps était venu et passé quand il est monté sur le ring pour affronter Ramon Alvarez en août dernier, Lara est néanmoins reparti avec la ceinture WBO cette nuit-là… après avoir assommé Alvarez. Pour un combattant connu pour être un slickster, Lara a mis un point d’exclamation sur sa victoire en arrêtant Alvarez à distance.

« La différence que les gens ont constatée lors de mes derniers combats ne concerne pas mon style de combat ni même d’essayer de plaire aux fans », a déclaré Lara. «Je fais juste ce qu’il faut à l’intérieur du ring. Je dois voir ce que chaque combat m’oblige à faire. Si cela plaît aux fans, c’est génial. Mais je suis toujours concentré sur ce que je dois faire dans chaque situation au cours de chaque combat. » Il faut dire que le non annoncé 22-3-1 Vendetti se concentre également sur ce qu’il doit faire ce samedi. Bien que loin d’être le favori, l’opprimé engageant dégage de la confiance dans la préparation du plus grand combat de sa carrière.

«Mon entraîneur dit depuis des années que j’ai un bon style pour affronter Lara», a déclaré Vendetti, trente ans, lors de l’appel de mercredi, «et une fois que j’ai reçu l’appel, je l’ai pris comme un vrai signe. Je suis vraiment motivé à montrer à tout le monde ce que je peux faire et à réaliser ma meilleure performance. » Dans quelle mesure Vendetti est-il concentré sur Lara? De quoi ignorer d’autres sujets qui concernent sa carrière de ring pour le moment. «Je dois juste me préparer le mieux possible et faire de mon mieux», a-t-il déclaré. «Je ne peux rien contrôler d’autre. Serait-ce mon seul titre? Peut-être, mais y penser ne changera rien sur le ring. Je dois juste me donner la meilleure chance pour gagner.

La carte de samedi, qui sera diffusée en direct sur Fox depuis le Microsoft Theatre de Los Angeles à partir de 20 heures, heure de l’Est, mettra également en vedette les combattants populaires Alfredo Angulo, 26-7-0, et Caleb Truax, 34-1-2, face à face à une affaire de poids moyen super moyen de 12 rondes.