Publié le 26/08/2020

Par: Hans Themistode

Prenez une tasse de café et essayez de garder vos paupières ouvertes alors que le candidat de poids moyen Jr Jeff Horn affrontera Tim Tszyu à 5 heures du matin, heure de l’Est.

Leur concours programmé aura lieu en Australie au Queensland Country Bank Stadium de Townsville.

L’intrigue entourant leur concours est passée de savoir qui est le meilleur combattant, à leur concours sera-t-il juste?

Plus tôt cette semaine, des tensions ont éclaté alors que deux des trois juges désignés étaient liés au favoritisme de Tszyu. Chris Condon, était connu pour être très proche du père de Tszyu tout en permettant à Tim de s’entraîner dans son gymnase. Un autre juge de Phil Holiday a déclaré publiquement qui, selon lui, gagnerait entre Horn et Tszyu. Le juge de longue date a donné à Tszyu le titre de vainqueur en raison du style brutal et sanglant de Horn qui produit plusieurs coupes.

Avec une décision apparemment improbable, l’entraîneur de Horn, Glenn Rushton, a exprimé à quel point il était énervé par l’état actuel des choses.

Pourtant, quelle que soit la controverse, leur concours continuera.

Pour Horn, son plus grand moment sur le ring est quelque chose qu’il espère toujours vivre aussi. Le prétendant australien a remporté la plus grande victoire de sa carrière à la mi-2017 avec une victoire controversée sur le champion du monde de huit divisions Manny Pacquiao.

Cette victoire a placé Horn sur la carte d’une manière importante. Mais il n’a pas encore été à la hauteur du battage médiatique. Un an plus tard, après sa victoire, Horn s’est retrouvé sur le côté perdant d’un battement unilatéral contre l’actuel champion des poids welters Terence Crawford.

Horn rebondirait lors de son prochain combat avant de remporter une autre défaite. Cette fois contre Micael Zerafa. Horn se rachèterait dans le match revanche immédiat. Mais il est toujours en quête de cohérence suite à son énorme victoire sur Pacquiao.

Quant à Tszyu, il tente de se montrer à la hauteur du nom du temple de la renommée de son père. Et à travers 15 concours professionnels, c’est exactement ce qu’il a fait. Cependant, sa concurrence a été décevante. Une victoire contre Horn lui présenterait la plus grande victoire de sa courte carrière. La question de savoir s’il remportera ou non cette victoire sans aucune aide des juges est en débat.

Cet événement devrait démarrer dans quelques heures et sera disponible en pay-per-view.