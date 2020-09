Publié le 09/03/2020

Par: Sean Crose

«Nous n’avons absolument rien à perdre», Jeison

L’entraîneur de Rosaio, Luis Perez, a déclaré avant le dernier combat de Rosario

Janvier avec Julian «J Rock» Williams. C’était probablement vrai. Maintenant, cependant, par

grâce à une superbe victoire contre Williams l’hiver dernier, Rosario marchera

dans le ring dans quelques semaines avec les poids moyens juniors WBA, IBF et WBO

ceintures de titre autour de sa taille. Et son adversaire ne sera autre que l’ancien

titlist Jermell Charlo, qui lors de son dernier combat a assommé Tony Harrison, le

seul homme à l’avoir battu sur le ring. Bref, l’équipe Rosario a tout pour

perdre cette fois-ci. Non pas qu’ils soient inquiets.

«Ce sera une grande guerre», a déclaré le combattant 20-1-1 lors d’une conférence de presse virtuelle plus tôt cette semaine. « Je suis dévoué, décidé, motivé pour ce combat. » Satisfait de sa préparation, Rosario constate que son ambition n’est pas morte quand il est devenu détenteur de trois ceintures. «La formation s’est également très bien déroulée», a-t-il déclaré. « J’ai plus faim que lorsque j’ai acquis le titre. » Pourtant, le jeune homme de vingt-cinq ans est évidemment satisfait de la situation dans laquelle il en est dans sa carrière. « Je remercie Dieu, » a-t-il dit, « pour l’opportunité de combattre tous ces grands combattants que je combat maintenant. »

Jermell avec frère Jermall

Ayant déjà rebondi après sa seule défaite sur le ring, Charlo a clairement indiqué lors de la conférence qu’il était prêt à continuer à avancer en prenant les ceintures de Rosario. «Je suis plus fort, je suis plus rapide que je ne l’ai jamais été», a déclaré le combattant 33-1 basé à Houston. «Je ne me suis jamais vraiment déformé.» Bien qu’il attribue à Rosario une victoire impressionnante au titre, Charlo, trente ans, a également dégagé une grande confiance lors des débats. « Félicitations à Rosario pour avoir combattu J Rock et avoir eu cette chance », a-t-il déclaré, avant d’ajouter: « Je suis plus prêt pour ce combat que je ne l’ai jamais été. »

Bien qu’aucun des deux hommes ne se soit battu depuis un certain temps à cause de Covid-19, Charlo a affirmé qu’il avait profité au maximum de son temps libre. «J’ai eu la chance de creuser à l’intérieur», dit-il. « Je suis dangereux. » Ayant profité au maximum de son temps hors du ring, Charlo dégageait un désir ardent de faire à nouveau ses preuves. «Je suis un gars intelligent. Je fais mes devoirs », a-t-il affirmé. «Je suis ravi de faire douze tours.» En ce qui concerne la publicité qu’il reçoit en tant que la moitié des jumeaux de la boxe Charlo, le combattant a déclaré que les préoccupations concernant de telles questions étaient maintenant derrière lui. «À mesure que je grandis en tant qu’homme», a-t-il déclaré, «je me fiche de ce que pensent les gens des médias.

Charlo affrontera Rosario dans le cadre d’une carte de paiement à la carte le 26 septembre, qui mettra également en vedette Jermall Charlo combattant Sergiy Derevyenchenko. Les combats seront présentés par PBC et Showtime, et seront diffusés en direct depuis le Mohegan Sun Casino à Uncasville, Connecticut.