Publié le 29/08/2020

Par: Hans Themistode

Jose Ramirez et Viktor Postol ont attendu, attendu, attendu et attendu encore.

Mais avec divers retards dus à la pandémie mondiale, une compétition entre les deux semblait improbable. Malgré cela, ils auront enfin leur match tant attendu plus tard ce soir au MGM Grand Conference Center de Las Vegas, Nevada.

Pour Ramirez, un combat avec Postol suit la liste perpétuelle des meilleurs combattants qu’il a affrontés au fil des ans. L’élan qu’il a construit à partir de victoires sur les goûts d’Amir Imam, Jose Zepeda et plus récemment, Maurice Hooker, l’a fait frapper à la porte de la plupart des listes livre pour livre.

Contrairement à la plupart des combattants qui ont pris la pause induite par le COVID-19 pour gagner quelques kilos, Ramirez travaillait dur pour affûter ses outils.

«Je suis resté au gymnase», a déclaré Ramirez dans un récent communiqué de presse Top Rank. «Je suis resté calme et patient. Je suis un homme de foi. Je crois que tout arrive pour une raison, et maintenant que je suis ici, j’ai hâte de mettre en valeur mon talent. Je suis prêt à continuer mon chemin pour devenir un champion incontesté. Je sais que Viktor Postol fait obstacle à cela, et c’est un combattant très expérimenté. Je me suis entraîné très, très dur pour ce combat.

Ramirez, 28 ans et Postol, 36 ans, semblent être à l’opposé des montagnes russes de la carrière pour le moment. Le champion unifié actuel construit régulièrement son nom dans les cercles de boxe alors qu’il se prépare à de gros affrontements contre ses collègues champions de Josh Taylor et Terence Crawford.

Postol, d’autre part, semble être sur une voie rapide vers nulle part. Depuis sa victoire pour le titre contre Lucas Matthysse en 2015, Postol s’est montré terriblement court dans les deux plus gros affrontements de sa carrière contre Crawford et Taylor.

Mais avec son nom peut-être non associé au sommet de la division suite à une défaite plus tard ce soir, Postol a poussé ses jambes de 36 ans à la limite pendant son camp d’entraînement.

« Jose est un bon combattant », a déclaré Postol. «C’est un bon champion, mais je sais que j’ai de bonnes chances de gagner ce combat. J’ai la motivation car ce combat est pour deux ceintures. Je serai prêt. »

L’action débute à 21 heures, heure de l’Est, sur ESPN.