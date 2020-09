Publié le 31/08/2020

Par: Sean Crose

Keith Thurman s’est toujours vanté d’être un combattant qui suit sa propre voie. Cela semblerait assez normal si Thurman faisait partie, par exemple, de l’UFC, où la personnalité peut être essentielle au succès. En boxe, cependant, les personnages colorés se présentent généralement dans un type distinctif – voyants, impétueux, francs. Pensez à Adrien Broner, Tyson Fury, Ryan Garcia, Teofimo Lopez et autres. Thurman, en revanche, a toujours été un véritable original. Qu’il joue aux bois, conduise une Prius ou fournisse simplement un aperçu du jeu de combat avec une précision confiante, Thurman n’est rien sinon unique.

C’est aussi un combattant. Robuste et bien habile, Thurman a prouvé au cours des sept dernières années qu’il était l’un des meilleurs pratiquants de ce sport. Mettre en évidence les coups de poing, le jeu de jambes de haut niveau et une capacité admirable à creuser profondément sont des éléments qui, combinés à son ambiance hippie hors de la boîte, font de Thurman une attraction incontournable lorsqu’il est sur le ring. Seulement, il n’est pas tellement dans le ring. Mis à part la pandémie de Covid, les blessures ont empêché le combattant connu sous le nom de One Time du jeu pendant de longues périodes. Thurman a également donné l’impression au fil des ans qu’il n’était pas trop désireux d’affronter son compatriote poids welter – et maintenant le géant de la division – Errol Spence. Dans un sens, Thurman laisse les fans en manque.

Et pourtant, l’homme a rencontré – et généralement battu – certains des plus grands noms de sa division. Ses batailles nip and tuck avec Shawn Porter et Danny Garcia ont montré que Thurman pouvait vaincre les deux des étoiles les plus brillantes en poids welter. Même la seule défaite de Thurman contre Manny Pacquiao pourrait difficilement être considérée comme un moment de honte. Non seulement il était face à un rajeuni de tous les temps, Thurman a plus que tenu bon. Il a peut-être échoué face à l’icône philippine, mais la plupart des adversaires de Pacquiao ont fait bien pire.

À l’heure actuelle, Thurman vient de s’engager dans une

entretien avec Brian Custer où il affirme que des problèmes de main persistants posent toujours problème

lui et a eu un impact sur sa performance contre Pacquio. Dans l’interview, Thurman

exprime également son intérêt à affronter le redouté Terence Crawford dans ce qui serait

un tout petit pas en dessous d’un superfight. Quand et où Thurman se battra à nouveau

reste à voir, de même que la réponse à savoir si cet individu curieux avec

de nombreux intérêts souhaitent boxer à plein temps.

La vérité est que, s’il le choisissait, Thurman pourrait quitter le sport avec un bilan impressionnant. La personnalité audacieuse de cet homme, son style excitant et ses victoires explosives en feraient de bons souvenirs. Il y aurait toujours la question, bien sûr, de ce qui aurait pu être, mais Thurman regarde le type qui pourrait vivre avec ce genre de chose. Il semble au moins, cependant, que Thurman veut toujours boxer. C’est bon pour les fans de combat. Peu importe ce que l’on peut dire de lui, l’énigme de la boxe mérite bien l’attention qu’il reçoit.