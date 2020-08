Teofimo Lopez Sr. place la barre très haut pour son fils: «Nous allons accomplir des choses encore plus grandes que Floyd»

Publié le 31/08/2020

Par: Hans Themistode

Vasiliy Lomachenko a rarement fait une erreur à l’intérieur d’un ring de boxe.

Avec 396 victoires amateurs contre une défaite, ce qu’il a vengé à plusieurs reprises, Lomachenko a été aussi parfait que vous pourriez l’être.

Son incapacité à perdre dans les rangs non rémunérés, associée à deux médailles d’or consécutives aux Jeux olympiques consécutifs, a permis au natif d’Ukraine de sauter la ligne une fois qu’il est devenu professionnel. Dans son deuxième combat seulement, Lomachenko s’est retrouvé à se battre pour un titre mondial. Peut-être une erreur étant donné qu’il a perdu ce concours contre le champion rusé Orlando Salido par décision partagée.

Là encore, avec Lomachenko utilisant cette perte comme tremplin pour trois titres mondiaux dans trois catégories de poids distinctes et un consensus au sommet de la plupart des livres pour livres, la décision d’affronter Salido s’est avérée sagace.

Pourtant, même avec ses erreurs apparemment rares, Teofimo Lopez Sr. pense qu’il a fait une grosse erreur cette fois-ci.

Lomachenko et le fils de Lopez Sr. à Teofimo Lopez s’affronteront le 17 octobre. La plupart l’ont considéré comme un match 50/50 qui peut aller dans les deux sens. Cette notion est cependant risible pour Lopez Sr., car il pense que les coups que son fils infligera changeront sa vie.

« Mon fils va le battre si fort que Lomachenko va être absent pendant des mois ou un an environ », a déclaré Lopez Sr. lors d’une interview avec ABBoxing News. «Il va être dévasté.

Abasourdi, perplexe et comme précédemment utilisé par Lopez Sr., dévasté – sont des mots qui pourraient être utilisés par les adversaires de Lomachenko. Le double médaillé d’or olympique est omniprésent à l’intérieur du ring. Le jeu de jambes et l’angle qu’il utilise lui ont donné l’alias «The Matrix».

Surnom sympa, mais quelque chose dont Lopez Sr. se soucie moins. Ses angles funky et son jeu de jambes sophistiqué peuvent éloigner les adversaires de leur jeu A, mais cela ne signifiera rien pour son fils.

«Lomachenko a l’habitude de gagner. Il a l’habitude de doubler les gens avec toutes ces choses qu’il fait sur le ring, mais cela ne va pas effrayer mon fils. Mon fils n’a aucun respect pour lui.

Pour la plupart, remporter un titre mondial et éliminer le meilleur combattant du consensus au monde reviendrait au crescendo. Mais pour Lopez Sr., une victoire sur Lomachenko n’est pas la seule chose que son fils poursuit.

Les lettres confuses qui forment TBE forment le genre de symbolisme qu’un seul homme a adopté ces dernières années, Floyd Mayweather. Le grand de tous les temps récemment retraité a terminé sa carrière avec un record de 50-0, des titres mondiaux dans trois catégories de poids distinctes et a généralement rendu ses voyages sur le ring faciles. Avec plus de 20 ans en tant que professionnel et rien de plus à prouver, il se réjouissait d’être le meilleur de tous les temps (TBE). Et bien qu’il ait un argument, Lopez Sr. pense qu’il y aura un nouveau TBE quand tout sera dit et fait.

«Mon fils est la première personne à remporter un titre mondial du Honduras. Tôt ou tard, après avoir unifié la division des poids de 140 livres, ils vont faire de lui un monument au Honduras. Nous allons accomplir des choses encore plus grandes que Floyd. »