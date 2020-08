Publié le 24/08/2020

Par Sean Crose

La dernière fois que le monde a vu Tyson Fury sur le ring, le champion des poids lourds linéaire et maintenant WBC battait (y a-t-il une autre façon de le dire?) Rival invaincu Deontay Wilder en février dernier à Las Vegas. Le monde est devenu un endroit différent depuis ce temps. La pandémie internationale de Covid 19 s’est emparée du globe et la boxe a été forcée de passer des mois à être essentiellement en marge. Le sport étant de retour en action, cependant, Fury indique clairement qu’il veut revenir sur le ring. En particulier, il veut être sur le ring avec le champion WBA, IBF et WBO (et son compatriote anglais) Anthony Joshua.

Wilder regarde vers l’avenir

«Pour les fans, vous voulez les plus gros combats possibles»,

30-0-1 Fury a déclaré à BT Spots, «et le plus grand combat là-bas maintenant, c’est moi et

Joshua. » Avant d’avoir une chance au Joshua, cependant, Fury pourrait bien devoir

retourne sur le ring une troisième fois avec Wilder. Bien qu’il y ait eu des spéculations

qu’une troisième bataille Fury-Wilder pourrait ne pas avoir lieu dans un proche avenir, Wilder a laissé un

Message pas si cryptique sur les médias sociaux dimanche, un jour après le poids lourd russe

Alexander Povetkin a présenté le candidat Dillian Whyte de manière étonnante. « Je crois

Dans Glaz Za Glaz !!! », Wilder a écrit« #Bombzquad #TilThisDay ». Le Glaz Za Glaz

message – qui signifie apparemment «œil pour œil» en russe – était accompagné de

une photo de l’ancien champion regardant la caméra.

Bien que Wilder, basé en Alabama, ait peut-être fait référence à Povetkin ou à Whyte en Angleterre dans son message, il convient de rappeler qu’il y avait une clause de revanche inscrite dans le contrat du dernier combat Fury-Wilder, une clause que Wilder a choisi d’exercer. Pourtant, c’est Joshua que Fury semble vouloir plus que quiconque. « Faisons en sorte que cela arrive. Arrêtez de vous enfuir. Arrêtez de chercher des excuses », a déclaré Fury à BT Sports. « Mettez vos noix dans votre sac à main et allons nous battre. » Wilder et Joshua ayant tous deux goûté à la défaite à moins d’un an l’un de l’autre, Fury se considère comme étant au sommet de la montagne des poids lourds. « Je suis le seul champion du monde des poids lourds invaincu », a-t-il déclaré. «Je suis un géant autonome du roi tsigane, dirigeant la division, dirigeant le perchoir.»

Alors qu’il a incontestablement dominé Wilder lors de leur deuxième passage

rond, certains n’hésitent pas à souligner que c’est Fury qui a failli être assommé

la première fois que les deux hommes se sont rencontrés. Et tandis que la plupart pensent que Fury gagnera un troisième combat entre les deux hommes, il y a

ceux qui pensent qu’il est bien trop tôt pour amortir Wilder – surtout quand on

considère la puissance de coup de poing de l’homme. Quant à Joshua, la populaire titlist

premier ordre du jour est de vaincre le concurrent vétéran Kubrat Pulev, dont le seul

la perte est venue à un Wladimir Klitschko alors dominant en 2014. Depuis lors, le natif

de Bulgarie en a remporté huit d’affilée.