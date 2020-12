Liverpool cherchera ce dimanche à l’occasion du “ Boxing Day ” à renforcer son statut de leader du première ligue dans un match qui affrontera West Bromwich Albion, tandis que son poursuivant immédiat, Leicester City, ouvrira la quinzième journée du Premier ce samedi avec un duel attrayant contre Manchester United.

L’équipe de Jurgen Klopp, qui a battu Crystal Palace (0-7) lors de son dernier match, tentera de poursuivre sa belle course à Anfield, où elle a réussi à gagner tous ses engagements. Sans Thiago Alcántara, finalisant sa récupération, les «rouges» pourraient intégrer Milner et Shaqiri, comme l’a expliqué le sélectionneur allemand lors d’une conférence de presse.

De plus, Liverpool sera la seule équipe pouvant être accompagnée d’un nombre limité de fans car la ville est dans une phase avec moins d’incidence d’infections à coronavirus.

Au total, quelque 2000 fans assisteront à Liverpool un «Boxing Day» plus étrange que jamais. Les stands seront vides et les plus petits ne pourront pas profiter de leurs cadeaux le jour qui leur est destiné. Le fameux «jour de la boîte ou du cadeau» sera célébré cette année depuis chez vous.

Très conscient de Liverpool sera un Leicester qui veut retrouver sa régularité et se montrer candidat au titre. Pour cela, les joueurs de Brendan Rodgers ne pourront pas échouer contre lui Manchester United, troisième du tableau, qui arrive à l’événement soutenu par sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue malgré l’urgence d’obtenir le billet.

En outre, Everton et Chelsea, séparés d’un point en quatrième et cinquième positions, ils visitent Arsenal – blessé après avoir été battu par City en Coupe – et Sheffield United, bas de la catégorie sans victoires dans leur casier. Des duels inégaux pour une bataille toutes saisons.

Pour sa part, Tottenham de Mourinho clôturera la journée contre les Wolves dans une nouvelle occasion de prendre d’assaut les positions de la Ligue des champions, et le Manchester City Pep Guardiola jouera ce samedi contre Newcastle avec les pertes de Gabriel Jesús et Kyle Walker, tous deux positifs pour COVID-19. Les «citoyens» ont raté quatre des neuf derniers points et ne peuvent plus faire de concessions s’ils ne veulent pas empêcher leur accès au titre.

Calendrier de la date 15:

Samedi 26 décembre

Leicester City – Manchester United / 7h30 / ESPN 2

Aston Villa – Crystal Palace / 10h00 / ESPN 2

Fulham – Southampton / 10h00 / ESPN 2

Arsenal – Chelsea / 12h30 / ESPN 2

Manchester City – Newcastle / 15h00 / ESPN

Sheffield United – Everton / 15h00 / ESPN 2

Dimanche 27 décembre

Leeds United – Burnley / 7h00 / ESPN 2

West Ham United – Brighton / 9h15 / ESPN 2

Liverpool – West Bromwich Albion / 11h30 / ESPN 2

Wolverhampton – Tottenham / 14h15 / ESPN

