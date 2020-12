Celta ajouté, avec deux buts de Brais Méndez, leur quatrième victoire consécutive en Santander League, contre Alavés (2-0), une séquence qui rapproche l’équipe d’Eduardo ‘Chacho’ Coudet de la zone européenne, qui contrôlait confortablement le match, notamment en première période.

Alavés est sorti avec défi, avec une forte pression pour noyer son rival, ce qui lui a permis d’avoir deux occasions de but en seulement six minutes. Le premier est venu après une grave erreur dans le départ du ballon du centre mexicain Araujo, qui il a laissé Joselu seul avant Rubén, bien que son coup se soit écrasé dans le corps de Tapia. Peu de temps après, sur un corner, Ely a testé le gardien galicien avec une tête.

Celta a réagi après ces deux avertissements et, presque au milieu de la première mi-temps, a marqué un but lors de leur première approche dangereuse: Tapia a ouvert le ballon à l’aile gauche à Olaza, qui a traversé et Brais Méndez a battu Pacheco d’une tête.

Le but a stimulé le plan de Celta, qui contrôlait confortablement le jeu grâce à la possession du ballon. Il a dominé et a donné le rythme du match, malgré le fait qu’il n’y avait pas de grandes chances dans le dernier quart d’heure avant la pause, au-delà un centre dangereux de Brais Méndez que Pacheco a dégagé, un tir de Nolito que Duarte a intercepté ou une contre-attaque que Nolito n’a pas couronnée devant le gardien.

Le jeu s’est ouvert pendant les premières minutes de la seconde mi-temps. Avec des espaces, Brais Méndez s’est tenu devant Pacheco, bien qu’il ait fermé la contre-attaque avec un mauvais tir. Alavés s’est réfugié dans les boules suspendues dans la zone, des coups de pied arrêtés, tels que un en-tête de Joselu dans un corner que Rubén a sauvé avec un arrêt, ou dans des croisements latéraux, comme celui que Battaglia a terminé haut.

Le rythme ralentit. Celta a retardé ses lignes de plusieurs mètres parce qu’il a perdu le ballon, qu’Alavés avait maintenant. L’équipe basque a poussé, poussé et s’est approché de la zone céleste. Mais sans faire de mal. Simplement, après une bonne action sur l’aile gauche, Jota a pris un tir puissant qu’Araujo a effacé opportunément.

Le Celta a tenu bon sans déséquilibres majeurs, attendant de profiter à un moment donné des espaces qu’Alavés laissait dans sa structure défensive. Avec le visiteur derrière devant, Tapia a envoyé un long envoi à Aspas, qui a dribblé à Lejeune mais a raté Pacheco.

Quelques minutes plus tard, l’équipe de Coudet avait plus de punch à la phrase, une action dessinée avec une boussole Tapia, Olaza, Aspas et Brais Méndez, qui a marqué en ne recevant que la passe de son coéquipier, un but qui prolonge le grand moment de forme du Celta, jeté vers le haut du tableau depuis l’arrivée d’Eduardo Coudet.

– Fiche technique:

2. RC Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza (Aidoo, min. 92); Mur; Beltrán (Fontán, min. 74), Denis Suárez (OK, min. 70), Nolito (min. 70); Brais Méndez, Aspas (Emre Mor, min.92)

0. Deportivo Alavés Pacheco; Navarro, Lejeune, Ely (Tachi, min. 40), Duarte; Jota (Tavares, min. 73), Battaglia (Manu, min. 84), Pina, Rioja (Borja Sainz, min. 84); Joselu, Lucas Pérez (Guidetti, min. 73)

Buts: 1-0, m.19: Brais Méndez. 2-0, m.79: Brais Méndez.

Arbitre: Alberola Rojas (école castillane La Mancha). Il a averti Araujo (min. 55) et Nolito (min. 60) de Celta; et par Alavés, à Battaglia (min. 20) et Pina (min. 35)

Incidents. Match correspondant à la quatorzième journée de la Ligue de Santander joué au stade Abanca Balaídos.