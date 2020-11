Il y a eu de petites batailles, de petits vainqueurs, dans le match à Kiev qui s’est terminé par une victoire 0-4 pour Barcelone. Plan B a travaillé pour Ronald Koeman, sans pour autant Leo Messi sur le radar, le scénario alternatif a fait le travail et a réussi à sceller le classement aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Parmi les bonnes nouvelles, parmi ces gagnants de la nuit, il y a le danois Martin Braithwaite, double buteur hier après-midi avec deux buts notoirement significatifs.

À Kiev, c’était la première fois Koeman pari décidément sur Braithwaite pour référence d’équipement. Depuis qu’il a siégé sur le banc du Barça, l’une des positions dans lesquelles il y a eu la plus grande controverse est celle du 9. Le coup de pied à Luis Suarez il a pratiquement rendu orphelin cette position. Ces dernières années, il n’y a pas eu de discussion avec qui était la référence, sans la charrúa que le débat a renvoyée. Les doutes avec Griezmann et son acceptation de ce rôle, le faux 9 de Messi ou Fati … Koeman avait essayé différentes options avec plus ou moins de succès mais n’avait pas encore opté pour le Dane.

Une nuit inoubliable 🙌🏾 pic.twitter.com/01YCnNxkXY – Martin Braithwaite (@MartinBraith) 25 novembre 2020

Ce mardi dernier, Koeman a commencé comme partant pour la première fois cette saison Braithwaite. Leur situation était différente des autres, rivaliser avec des joueurs de haut niveau comme Messi et Griezmann semble compliqué. Ce sont des hypothèses, puisque jusqu’à présent le Danois avait à peine eu le temps de montrer où se déroule réellement le débat, sur l’herbe. L’attaquant n’avait disputé que cinq matchs de championnat jusqu’à présent et tous entraient dans la dernière ligne droite, avec trois, sept, 10 et 12 minutes pour prouver quelque chose. Pas même 45 minutes additionnées au cumul.

Contre la Juventus, il avait une contribution résiduelle dans la remise, mais contre le Dinamo, il en a obtenu la propriété. Braithwaite Il a commencé avec l’intention de convaincre Koeman, de lui donner des raisons d’augmenter sa dose de confiance en lui. Le Danois n’est pas Suárez, ni Griezmann ni Messi. C’est Martin. Sa contribution associative était discrète, il était l’un de ceux qui ont le moins interagi avec le ballon. Mais ce que vous devez demander à un attaquant, ce sont des buts et Braithwaite en a marqué deux lors de ses premières 90 minutes complètes sur ce parcours.

Vision tunnel. Final 16… Nous y voilà! 🔵🔴 pic.twitter.com/zxF0GF9a8t – Martin Braithwaite (@MartinBraith) 24 novembre 2020

Braithwaite était la clé, presque sans le vouloir, dans le premier but du Barça qui allait transformer Dest. Un contrôle erratique a donné la meilleure passe décisive à l’Américain. Après cela, ce fut son tour à l’opportunisme. On sait déjà qu’il n’est pas le meilleur joueur associatif de son équipe, qu’il ne rentre pas dans cet aspect déterminant de la philosophie culé, mais le Danois a montré qu’il avait le nez pour pousser le 0-2 dans la petite zone après un bon peignage de Mingueza au premier bâton.

Sa prochaine contribution était également dans la région, dans sa région. Cela a causé la peine maximale de Popov et il a gratté le jaune. De plus, loin d’être intimidé par autant de stars, il s’est emparé du ballon et a décidé que c’était le sien. Il l’avait provoqué et il allait le lancer. Cela n’a pas échoué. Lancement impeccable et 0-3 sur le tableau de bord. Il a réalisé son premier doublé avec l’élastique Blaugrana, a montré que cela pouvait être une alternative faisable dans des positions offensives et a clairement indiqué à Koeman ce qui n’est pas le fantôme qu’il semblait. Ce n’est pas invisible.