L’attaquant des pélicans Brandon Ingram a été nommé joueur le plus amélioré de la NBA dans une saison qui l’a vu rebondir après un caillot de sang qui a changé sa vie et un échange de l’équipe qui l’a repêché au deuxième rang en 2016.

Ingram, qui est venu à la Nouvelle-Orléans dans le cadre d’un échange de block-buster qui a envoyé Anthony Davis aux Lakers de Los Angeles, a en moyenne 23,8 points par match en tête de l’équipe et en carrière tout en frappant 46,3% de ses tirs. Il est également devenu un All-Star de la NBA pour la première fois.

“Cela remonte à mars dernier, je me suis blessé et je n’ai pas pu être de retour sur le terrain avant septembre”, a déclaré Ingram lors d’un appel Zoom lundi avec TNT après avoir été informé qu’il avait remporté le prix par ses parents. «C’est très peu de temps pour commencer la pré-saison et pour commencer la saison régulière, mais j’étais prêt pour cela. Depuis le premier jour … je voulais juste faire mon travail chaque jour et en tirer le meilleur parti.

Ingram a rendu hommage à l’ancien entraîneur des Pélicans, Alvin Gentry, pour son succès, affirmant que l’entraîneur qui a été licencié le 15 août «m’a donné une excellente occasion d’aller là-bas et de faire ce que je voulais faire.

Ingram a reçu 42 votes de première place d’un panel mondial de 100 journalistes sportifs et diffuseurs et a obtenu 326 points au total. Il a devancé l’avant-centre du Miami Heat Bam Adebayo, qui a terminé à la deuxième place avec 295 points (38 votes pour la première place). Le gardien des Dallas Mavericks, Luka Doncic, a terminé à la troisième place avec 101 points (12 votes pour la première place).

Ingram a parlé de sa saison plus tôt ce mois-ci alors qu’il n’était qu’un finaliste pour le prix.

«Ce fut une excellente année pour moi», a déclaré Ingram. «Les gens voient mon travail que j’ai mis en place, et il est clairement montré sur le terrain de basket.»

L’ancien vedette de Duke, qui aura 23 ans mercredi, est devenu un buteur plus dynamique en améliorant considérablement ses tirs à 3 points et ses lancers francs.

Ingram a réussi un record en carrière de 39,1% sur 3 points, contre 33% de profondeur lors de sa dernière saison avec les Lakers.

«D’abord, c’était moi qui déterminais la mécanique et la bonne façon de tirer sur le ballon de basket … tirant de mes jambes et d’autres choses au lieu de mes bras, juste la cohérence et comment tirer», a déclaré Ingram. «Ensuite, c’était le nombre de tentatives que j’ai prises, ayant la confiance nécessaire pour prendre ces photos et continuer à prendre ces photos. Je pense que cela m’a aidé à gagner en confiance et à continuer à les faire.

Le pourcentage de lancers francs d’Ingram est passé de 67,5% la saison dernière à 85,1% cette saison.

Pendant ce temps, il est resté en grande partie en bonne santé, jouant et commençant dans tous les 72 matchs de la Nouvelle-Orléans sauf 10 sans subir de récidive de la thrombose veineuse profonde dans son bras droit qui l’a mis sur la touche pour ses 19 derniers matchs avec les Lakers.

Le timing de son jeu amélioré – et la reconnaissance qui l’accompagne – arrive à un moment fortuit pour Ingram, qui est un agent libre restreint cette intersaison. Les Pélicans peuvent soit choisir de lui offrir un contrat maximum d’environ 167 millions de dollars pour les cinq prochaines saisons, soit correspondre à toute offre qu’il accepte avec une autre équipe.

David Griffin, vice-président exécutif des opérations de basket-ball des Pélicans, n’a pas encore détaillé ses plans pour Ingram, mais lui a été très élogieux en tant que joueur et personne.

Pour sa part, Ingram a montré peu d’intérêt à quitter la Nouvelle-Orléans, où il a l’opportunité de continuer à jouer avec une autre ancienne star de Duke, le premier choix du repêchage 2019, Zion Williamson.

«J’apprécie où je suis», a déclaré Ingram.