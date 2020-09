Les Tigers de Detroit espèrent qu’un arrêt rapide à la maison les remettra sur la bonne voie.

Il y a une semaine, ils ont déplacé un match de plus de .500 en terminant une séquence de six victoires consécutives. Ils ont maintenant perdu cinq de leurs six derniers matchs avant une série de deux matchs contre les Brewers de Milwaukee qui débutera mardi à Comerica Park.

Le manager de Detroit a également eu des difficultés en raison de problèmes de santé. Ron Gardenhire n’a pas dirigé l’équipe ces deux derniers jours, y compris lors d’une défaite 6-2 au Minnesota lundi, en raison de problèmes gastro-intestinaux.

“Je suppose que vous apprenez de vos pertes et que vous apprenez de vos victoires”, a déclaré l’entraîneur de banc Lloyd McClendon, qui a remplacé Gardenhire. “Dans l’ensemble, ce fut un voyage difficile pour nous. Nous avons perdu des matchs difficiles. Nous devons rentrer à la maison et nous regrouper. C’est un court séjour à domicile, mais nous devons continuer à bien jouer, continuer à jouer. Si on lance bien, on va gagner. “

Le joueur de premier but Jeimer Candelario continue d’être un point positif pour Detroit (18-21). Candelario a eu deux doubles en trois au bâton lundi, portant sa moyenne de septembre à .375. Il a frappé .356 avec quatre circuits le mois dernier après avoir été sans succès le 17 juillet aux chauves-souris.

“Il se balance vraiment bien”, a déclaré McClendon. “Il y a deux ans, il a eu une course comme celle-ci, donc c’est vraiment agréable à voir. J’espère qu’il prend le virage et qu’il sera le frappeur que nous pensons pouvoir être.”

Spencer Turnbull (3-2, 3.89 ERA) débutera le match d’ouverture de la série pour Detroit. Le droitier de deuxième année a affronté Milwaukee lors de son dernier départ mercredi et a terminé sans décision. Il a abandonné cinq points sur trois coups sûrs et a eu du mal avec son contrôle, accordant cinq marches en 4 1/3 de manches.

Turnbull a une fiche de 0-1 avec une MPM de 8,38 en deux sorties en carrière contre les Brewers.

Les équipes ont divisé une série de deux matchs à Milwaukee la semaine dernière, les Tigers ayant gagné 12-1 dans le premier match et les Brewers capturant le deuxième match 8-5.

Milwaukee (18-21) a perdu les deux derniers matchs d’une série de trois matchs contre Cleveland et a eu une journée de repos lundi. Les Brewers n’ont marqué que quatre points combinés dans ces défaites.

“L’histoire de cette série était que nous avons raté de peu nos opportunités”, a déclaré le manager Craig Counsell, selon MLB.com. “Nous avons mis la pression dans certaines manches. Mais nous n’avons tout simplement pas profité d’opportunités.”

Le meilleur joueur des Brewers, Christian Yelich, reste embourbé dans une crise. Yelich est allé 2-en-12 dans la série Cleveland et a retiré six fois. Il bat .201 avec neuf circuits et 18 points produits, bien qu’il ait marqué quatre points contre Detroit la semaine dernière.

“Les équipes savent qu’il est toujours dangereux”, a déclaré l’entraîneur Andy Haines, selon MLB.com. “Ils le lancent très soigneusement. Il est le 1 pour cent, donc il obtient le meilleur de tout le monde. Il est conscient de cela. … Il va être prêt pour son lancement et conscient de la prudence avec laquelle ils sont avec lui.”

Le droitier Adrian Houser (1-3, 4,97 MPM) fera son deuxième départ consécutif contre Detroit mardi. Il a accordé cinq points sur neuf coups sûrs en cinq manches et s’est retrouvé sans décision mercredi dernier. C’était la première fois qu’il affrontait les Tigres.

– Médias au niveau du champ