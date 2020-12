Bravas peut renforcer l’image des femmes à Ciudad Juárez, assure Ana Cristina González

Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Vendredi 18 décembre 2020, p. a10

Forte de l’expérience d’avoir fait partie de l’équipe d’entraîneurs de Tuzas, Ana Cristina González fait un bond dans sa carrière pour assumer le banc des Bravas de Ciudad Juárez de la Liga Mx Femenil, un club qui peut renforcer l’image des femmes dans un ville qui a été touchée par la violence.

Nous avons la possibilité de faire changer les choses, la violence, ainsi que les bonnes ou les mauvaises choses arrivent partout, mais une équipe professionnelle peut promouvoir les femmes, a-t-elle assuré. Les joueurs et entraîneurs sont de plus en plus forts, la valeur d’une femme doit être reconnue, ce qui peut être dans n’importe quel domaine, a-t-il ajouté.

Après avoir terminé à l’avant-dernière place du tournoi, le conseil d’administration de Bravas a contacté Ana Cristina González pour prendre la barre. La technique s’accompagne d’études en culture physique et sportive, en plus de la trajectoire d’avoir dirigé vers les campus universitaires.

Lors d’une analyse de l’évolution de la Liga Mx, il a souligné qu’elle avait grandi à pas de géant et que de nombreuses opportunités avaient été créées, mais reconnaît que plusieurs obstacles sont toujours en suspens.

Il reste certaines batailles, c’est normal, c’est un nouveau tournoi. Il y a les barrières de la disparité salariale ou de l’obtention de sponsors plus spécifiques pour la ligue féminine. Nous devons ouvrir ces voies avec un bon travail, si nous voulons être pris en compte, nous devons être des professionnels pour gagner ce que nous demandons, a-t-il déclaré. Ana Cristina deviendra le cinquième entraîneur à jouer dans la Ligue Mx Femenil la saison prochaine avec María Antonia Is Piñera (Pachuca), Ilena Dávila (Pumas), Fabiola Vargas (Necaxa) et Carla Rossi (Querétaro).

C’est très important (la présence de femmes aux postes de commandement). Les premiers coachs ont ouvert la voie, maintenant c’est à nous de continuer à créer des opportunités pour les générations futures, il faut donc arriver avec préparation et expérience.

Ainsi, le stratège est conscient du défi de promouvoir une équipe qui a connu des hauts et des bas depuis sa création en 2019. Nous sommes là pour briser les paradigmes et donner aux joueurs l’assurance que le sceau Bravas est excellent dans toute la ligue.