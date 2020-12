Le mouvement olympique cherche à se rajeunir pour accrocher les plus jeunes. Le Comité international olympique a surpris les habitants et les étrangers en prenant une série de décisions qui apporteront une queue parce que certains sports traditionnels ont été exclus de l’équation et D’autres sont entrés non exempts de controverse. L’acquisition la plus populaire a été de déclarer le break dance – une danse de rue – comme sport olympique.

À Tokyo 2021, cette révolution a déjà commencé, bien qu’avec des nuances. L’escalade sportive, le surf et la planche à roulettes feront leurs débuts comme sports olympiques, tandis que le karaté et le baseball – également nouveau au Japon – ne sera pas rappelé. L’idée du CIO est de donner plus de variété et essayez différents sports à la recherche d’accrocher les nouvelles générations.

Les épreuves de boxe et d’haltérophilie verront leurs compétitions réduites en réduisant les poids par disciplines, tandis que la marche des 50 kilomètres disparaîtra également à Paris 2024 rumeurs comme candidats substituts possibles pour le parkour ou le cross.

Le CIO a également encouragé la modernisation du sport par la parité, permettant des disciplines telles que voile, athlétisme, boxe et cyclisme dans la version féminine. Les épreuves mixtes passeront de 18 disciplines à 22 aux Jeux Olympiques Français.